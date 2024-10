Denuncian abusos contra manifestante del 11J Lisdiani Rodríguez Isaac en cárcel de Guamajal

Familiares de la manifestante del 11J en Cuba y presa política Lisniani Rodríguez Isaac denunciaron abusos contra la joven en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara, informó el portal de noticias Cubanet.

Según la publicación, la madre y la hermana de la prisionera -condenada a ocho años de cárcel por desacato, desobediencia y atentado- relataron que las autoridades carcelarias han golpeado y abusado de la joven.

Lisdani Rodríguez Isaac, quien es gemela con Lisdiani, afirmó que el jefe del órgano interior de Villa Clara, el mayor Alberiche, entró solo, sin acompañamiento femenino, al cubículo donde se hallaba Lisdiani acostada, se acercó a la cama, la destapó y luego le ordenó ponerse en posición de “firme” delante de él.

Esto, relata Lisdani, viola el reglamento de las cárceles de mujeres, donde ningún hombre puede entrar sin acompañamiento de una funcionaria a las celdas.

La joven, quien también fue condenada por participar en las manifestaciones del 11J en Placetas pero se encuentra bajo licencia tras haber dado a luz a una niña, comentó que el represor amenazó a su hermana con encerrarla en una celda de castigo y luego la condujo a una oficina donde la golpearon.

Según el relato, una reclusa contó a la familia que a Lisdiani le taparon la boca mientras la atacaban para que no pudiera gritar y no le dieron el pase que le correspondía el pasado fin de semana para que la familia no pudiera ver los hematomas visibles que este ataque dejó en su cuerpo.

Las hermanas, conocidas en las campañas por la liberación de los prisioneros del 11 de julio en Cuba como "las gemelas de Placetas", han sido víctimas de abusos sistemáticos en la prisión de Guamajal. Ambas cumplen una condena de ocho años de privación de libertad tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Placetas.