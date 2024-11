Hombre pide comida en una casa en Bauta, luego regresa y se roba una bicicleta

Un hombre que pidió comida en una casa en Bauta, Artemisa, regresó más tarde y le llevó la bicicleta a la misma madre de familia que se había condolido de él y lo había alimentado.

El robo fue captado por una cámara de vigilancia del domicilio.

La víctima, joven madre de tres niños, compartió las fotos en el grupo de Facebook "RESIDENCIAL YUMURI BAUTA" y pidió ayuda para localizar al malhechor.

"Este hombre va por la casas pidiendo comida, a mí me pidió y lo ayudé; resulta ser que estaba velando para robar la bicicleta autoterreno verde y se la robó. No le importó ni que tengo una bebé y niños", relató indignada Disnalda Calderón.

Captura de Facebook / RESIDENCIAL YUMURI BAUTA / Disnalda Calderón

Según explicó, aunque las imágenes de la cámara no son muy nítidas, sí se le puede reconocer bien. "Nada más lo vi me di cuenta de que era el que me pidió comida".

Disnalda comprobó que el ladrón se dedica a pedir alimentos en las viviendas. A un hombre le dijo que era del Cotorro, La Habana.

"Es inconfundible, porque a varias personas le enseño la foto y lo han visto, porque pide comida y a uno le dijo que él era un ladrón, lo que ya no robaba. Mentiroso y mal hombre este, informen si lo ven", demandó.