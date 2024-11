Seidy La Niña responde a seguidora que la mandó a OnlyFans: "¿Por qué no puedo mostrar por lo que tanto trabajo?"

Seidy La Niña no se quedó callada y le dio una respuesta picante a una seguidora que le dejó un comentario ácido en Instagram, sugiriéndole que su contenido debería estar en OnlyFans.

En un video, Seidy lanzó su respuesta con toda la actitud que la caracteriza, diciendo: “¡Equivoqué de aplicación OnlyFans, ja ja! Bueno, muy pronto voy a estar en esa aplicación, pero no es el caso… El caso es que, señores, ¿por qué muchas mujeres no pueden ver que otras mujeres posteen cosas sexys en el internet? Es como que les cae un dolor, les cae un ardor... les cae una presión arriba, en vez de celebrarla”.

La cantante cubana defendió su derecho a mostrar su físico y su esfuerzo, recordando a su seguidora: “Tú eres seguidora mía y tú ves como yo me mato en el gimnasio, caminando en el parque. ¿Por qué no puedo mostrar lo que tanto trabajo me ha costado o lo que me dio el cirujano? ¿Ah, no? Es que les molesta. Why? Why do you bother?”. Además, no dudó en anunciar que tomará en serio la idea de abrir OnlyFans para facturar “durísimo”.

Su respuesta provocó una lluvia de apoyo entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de respaldo. Muchos celebraron su actitud, como una usuaria que le escribió: “Eso es envidia Seidy”; otra añadió: “Muy bien dicho… les duele porque ellas no pueden hacerlo, te felicito, soy tu fan”. Otro fan se unió al debate con humor: “Yo le dejé un comentario a la señora de que se fuera a rezar, porque necesitaba pedir perdón por estar de metida en la vida ajena”.

Entre los aplausos virtuales, muchos la animaron a seguir con su estilo. Comentarios como “Esa es la actitud, aplaude y continúa” y “Arriba las cubanas, sigue siendo fuerte” destacaron entre el apoyo masivo que recibió. Otros incluso celebraron su trabajo y su derecho a expresarse, diciendo: “Te aplaudo por ser un ejemplo para todas las mujeres que sí se puede” y “La gente debería verlo como una inspiración para cuidarse y sentirse bien, en vez de echar odio”.

Aunque hubo alguna voz disidente sugiriendo que tal vez debería enfocarse más en su arte y no tanto en su cuerpo, Seidy ha dejado claro que nadie le va a marcar el paso. Con su estilo directo y sin filtros, sigue resuelta a no detenerse ni cambiar su manera de ser en redes.