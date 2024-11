Cubano sobre victoria de Trump en elecciones de EEUU: "¡Adiós a mi parole!"

El abogado cubano Manuel Viera, quien tiene miles de seguidores en sus redes sociales por sus críticas al gobierno, reaccionó a la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU.

Viera, que hace poco empezó a vender todas sus pertenencias tras anunciar que se va del país con su familia, mostró su preocupación por la posible desaparición del parole humanitario tras la llegada del republicano a la Casa Blanca.

"Rafael se va a quedar chiquito ante el huracán Donald que se acaba de adelantar. ¡Adiós a mi parole! (...) ¡Esto es peor que el meteorito! La izquierda latinoamericana anda inquieta, el comunismo cubano alicaído", dijo en Facebook.

"Espero que hagan que comerme hasta la suela de los zapatos... ¡Valga la pena!", añadió, y felicitó a los estadounidenses porque tienen derecho a votar por su presidente.

Captura de Facebook / Manuel Viera Porelcambio

Conocido en redes como 'Manuel Viera Porelcambio', el jurista comentó en otro post cómo puede influir el triunfo republicano en la vida del pueblo cubano debido a la ineficiencia del régimen castrista.

"¿Qué irán a vender a partir de enero todas las empresas raras esas tipo Supermarket 23, Cuballama, etc, etc, etc? Esto será sin viajes, sin embajada sin parole, sin CBP, sin remesas, sin combitos, sin la Western", detalló.

"Si los comunistas cubanos no han podido sobreponerse durante el gobierno de Biden con todas las ventajas y aperturas que han tenido, es muy evidente que entre ellos en las condiciones actuales no existe la más mínima capacidad para superar cuatro años de gobierno republicano, de gobierno de Trump ¡en el peor momento económico de Cuba desde 1959!", aseguró.

Captura de Facebook / Manuel Viera Porelcambio

Manuel aseguró que mientras Trump insista en su idea de derrocar el comunismo, el régimen castrista persistirá en la vieja bandera del "bloqueo" y pidiendo donaciones, y el pueblo seguirá pasando hambre.

"Quien único puede definir esa historia es el propio pueblo de Cuba. ¡Siempre ha sido así! Será muy pero muy duro para nosotros los cubanos del pueblo, pero ¡espero que demos a Cuba el cambio de rumbo que hace mucho tiempo necesita!", concluyó.

En septiembre, Trump informó que si ganaba estas elecciones eliminaría el programa de parole humanitario que puso en vigor la administración Biden en enero de 2023.

Según el periodista de Fox Bill Melugin, Trump le dijo que de ser elegido pondría fin de inmediato a la aplicación de teléfono celular CBP One y al programa de vuelos para migrantes CHNV [siglas en inglés del parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos].

"Y revocaría las concesiones de libertad condicional humanitaria para los 1,3 millones de migrantes a los que ya se les permitió entrar a Estados Unidos a través de esos programas de Biden", precisó el reportero.