Llegar a EE.UU. con promesas de ayuda y enfrentar la realidad: relato de un inmigrante

El creador de contenido @jesusrincon312 soltó una reflexión directa y sin filtros sobre lo que enfrentan muchos migrantes latinos al llegar a Estados Unidos. En su video, @jesusrincon312 explica que muchas veces amigos o familiares les dicen “vente para los Estados Unidos, aquí te apoyo”, lo que motiva a muchos a vender sus pertenencias y aventurarse a cruzar la frontera. Pero la realidad, asegura, es muy distinta cuando llegan.

En el video, cuenta que “al primer día eres Dios... no te va a faltar nada”. Sin embargo, al segundo o tercer día, las cosas cambian y las reglas empiezan a aparecer: “que busca trabajo, que aquí se viene a trabajar, que no bajes muchas pocetas, no dejes las luces prendidas”. Al final, su mensaje es claro: si no van a ayudar a alguien de corazón, es mejor no ofrecer el apoyo, porque la experiencia se convierte en un golpe emocional y financiero difícil de manejar.

Las respuestas al video no se hicieron esperar. La historia de @jesusrincon312 resonó con miles, sumando casi 4 mil likes y más de 200 comentarios, en su mayoría de personas que han pasado por lo mismo. “Yo estoy en EEUU y estoy viviendo eso con mi propia familia”, comentó uno de los usuarios; mientras que otro relató: “a mí me hicieron eso pero me fui y solito salí adelante”. Otros incluso se lo tomaron con filosofía, como una usuaria que dijo: “el muerto y el arrimado hieden al tercer día... triste realidad pero es así”.

Muchos usuarios lamentan la falta de apoyo, especialmente de la familia. “La familia es lo peor, cuenta uno más con un particular y sin embargo uno no cuenta con nadie”, escribió alguien, mientras que otra persona agregó: “me humillaron mucho, eso no se hace”. Otro compartió la experiencia de cómo su propio hermano lo echó porque no encontraba trabajo: “Pasé eso, mi propio hermano me sacó de la pieza”.

Algunos, en cambio, comparten consejos para futuros migrantes. “Planifícate, piénsalo antes, para que no dependas de los demás”, comentó alguien; y otro coincidió: “si usted va a recibir a alguien, hágalo de corazón”. Otros aprovechan para animar a quienes pasan por situaciones similares: “todos pasamos por esto, hay que ser de mente fuerte y seguir adelante”.

Esta historia ha puesto en evidencia la realidad para muchos migrantes en Estados Unidos y otros países, donde la promesa de apoyo se convierte en un desafío que los deja a la deriva. Para muchos, el sueño americano empieza con desilusiones, pero en palabras de un usuario: “lo logré, aunque me tocó pasar por lo mismo”.