Derrumbe en edificio de La Habana Vieja deja a vecinos en peligro

Vecinos del La Habana Vieja denunciaron a través de diversos medios el grave riesgo en el que viven por la posibilidad de un derrumbe inminente en el edificio ubicado en la calle Compostela #831, entre Leonor Pérez y Merced.

Según los residentes de la zona, la estructura del inmueble se ha ido deteriorando progresivamente desde su colapso parcial en 2008, y la falta de intervención por parte de las autoridades ha provocado que la situación se vuelva insostenible.

Uno de los vecinos explicó a CiberCuba que no solo se corre el riesgo de que el edificio se derrumbe sobre la calle, causando víctimas entre los transeúntes, sino que la precariedad de la estructura también amenaza con desplomarse sobre los edificios colindantes. Las imágenes enviadas muestran grandes trozos de piedra caídos sobre la calle.

"La situación es crítica, no solo se trata de un riesgo inminente para la gente que pasa por allí, sino también para los que vivimos al lado. Es cuestión de tiempo que esta tragedia se haga realidad", explicó el residente, quien aseguró que la falta de respuestas por parte de las autoridades ha llevado a los vecinos a sentirse desamparados.

Zona en peligro de derrumbe. Cortesía para CiberCuba

El edificio en cuestión, que se encuentra deshabitado desde hace más de 40 años, ha sido objeto de numerosas denuncias sin que se haya tomado acción para derribarlo o reforzar su estructura.

Los vecinos aseguran que han agotado todos los medios posibles para alertar a las autoridades del peligro, pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta. Publicaciones en redes sociales y contactos con la prensa independiente han visibilizado el caso pero aún no se concreta la demolición de la estructura.

"Estamos desesperados. La situación ya no puede esperar. Si no se toma acción, la tragedia será aún mayor. Nosotros hemos denunciado una y otra vez, y el gobierno no ha hecho nada. Ya no tenemos esperanza, solo queremos que al menos se sepa lo que está pasando aquí", señaló una vecina en sus declaraciones a CiberCuba.

Asimismo, nos compartió las fotos que evidencian la precaria condición del inmueble y los escombros esparcidos en la calle.

El caso de este edificio es solo uno de los muchos ejemplos de deterioro de viviendas en la capital cubana.

En los últimos días, la situación se ha agravado por los efectos del huracán Rafael, que ha dejado a su paso una serie de derrumbes parciales y totales en varios puntos de La Habana.

Según un informe preliminar de las autoridades locales, hasta el momento se han registrado al menos 461 derrumbes, y aunque no se han reportado muertes, la vulnerabilidad de muchas estructuras aumenta con el paso del tiempo y los desastres naturales.

"No queremos que se diga que nadie habló, que nadie denunció, cuando la tragedia ocurra. Ya estamos en peligro, y lo único que pedimos es que alguien nos escuche", advirtió uno de los afectados.