Viral: Latina revela las cosas que le hubiera gustado saber antes de emigrar a EE.UU.

La creadora de contenido @itscarolindaa está causando revuelo en TikTok con su video sobre los desafíos de vivir en Estados Unidos. En su publicación, que ya acumula más de 15 mil likes, Carolindaa comparte “cosas que hubiera deseado que me dijeran antes de venirme a vivir a los Estados Unidos”, lanzando advertencias para quienes consideran mudarse al país.

Según su experiencia, vivir en Estados Unidos puede ser más duro de lo que muchos imaginan. Explica que en el país "no tienes amigos ni vida social" y que “aquí nadie se preocupa por ti”. También menciona que la soledad y la desconfianza están a la orden del día, y advierte sobre los riesgos de caer en vicios por la tristeza o la ansiedad que pueden surgir. En su consejo a otros, recomienda enfocarse en actividades que generen bienestar y en el ahorro, pues el costo de vida es elevado y “cada dólar cuenta”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y muchos compartieron sus propias experiencias. Algunos coincidieron en que la soledad y la falta de empatía son problemas globales: “Eso no es de Estados Unidos, eso es del mundo, nadie anda en gente”; “Aquí y en todos lados”; “En RD estamos igualito”. Otros defendieron la vida en EE.UU., destacando que con un buen trabajo se puede vivir en paz y hasta ayudar a la familia en el país de origen: “A mí me encanta, tengo paz y dinero. No hay chisme ni tanta vaina”; “Yo vivo muy bien, ya me hice de mi casa en RD y aquí”.

Varios usuarios resaltaron que la situación es parecida en sus propios países, afirmando que hoy en día la vida es cada vez más solitaria en todas partes. “Eso pasa en todo el mundo, el mundo cambió, amiga”; “La crisis y la soledad están en todas partes, no solo en Estados Unidos”. A pesar de las diferencias de opinión, el mensaje de @itscarolindaa ha dado pie a un debate sobre lo que realmente significa emigrar, con algunos diciendo que solo al vivirlo se puede entender.