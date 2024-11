Seguidores de La Diosa reaccionan a su perfume Mamasota: "Qué felicidad olor a mi ídola todos los días"

El perfume que acaba de lanzar La Diosa está causando sensación entre sus seguidores, muchos ya lo compraron y compartieron sus impresiones en redes sociales.

"No hay nada más rico que levantarme, prepararme y voy a salir a la calle ahora pero no antes de echarme mi propia fragancia (...) Esto es para personas con éxito, esto no es para fracasados. Es un perfume que engancha y enamora a tu marido, engancha y enamora a tu esposa", aseguró la artista en una directa en Instagram mientras enseñaba su perfume e invitaba a sus followers a comprarlo.

Desde el estuche, el diseño súper exclusivo y llamativo hasta el olor, todo ha convencido a los amantes de los perfumes que han reaccionado en las publicaciones de la cantante en esa red social: “Ya me compré el mío. Dios es maravilloso. Te amo Diosa”; “Me encanta por Dios. Qué felicidad olor a mi ídola todos los días”; “Espectacular”; “Qué elegante presencia tiene el perfume, está bello”; “Súper, qué presentación más bonita”; “De las mejores fragancias que he probado en años, es un verdadero lujo. Mamasota muchas felicidades”; “Amo por Dios qué belleza, qué olor”.

Los fanáticos de la artista se han mostrado muy orgullosos de ella por todo lo que está logrando más allá de su carrera artística: “Eres grande”; “Felicidades Diosa, eres grande, este nuevo emprendimiento es digno de ti”; “Siempre cosechando éxitos muy orgullosa de ti”; “Felicidades, una vez más callando bocas”; “Mira que las personas te criticaban y se burlaban, hoy orgullosamente y poco a poco has podido hacer de todo eso simplemente un ejemplo de superación y constancia. Yo, como mujer, me siento sumamente orgullosa, eres perseverancia y el ejemplo de que las metas no solo se trazan, sino que se trabaja en ellas. Felicidades”.