Dayamí La Musa y Seidy La Niña protagonizan tenso enfrentamiento en vivo: "¿Cuál es el problema que tienes conmigo?"

El espectáculo en el mundo de la música urbana cubana subió de tono cuando Dayamí La Musa y Seidy La Niña se enfrentaron en un enérgico directo en redes sociales, que contó con la participación de los youtubers Destino y Fernán. Las intérpretes intercambiaron fuertes palabras, dejando clara la rivalidad entre ambas.

Dayamí La Musa inició la confrontación con declaraciones contundentes hacia Seidy La Niña: “Tú no eres profesional. No tienes nada qué hacer, das pena. Eres una bajita, qué bajeza”, expresó, desatando el primer fuego cruzado entre las artistas.

Seidy La Niña, conocida por no quedarse callada, respondió con igual intensidad. “Dayamí, háblame de tus éxitos internacionales aparte de El Taxi. Dime una tuya para cantarla, ¿cuáles son las tuyas? Hablé con Osmani. Toma agua que te tengo seca. Niña, cambia el flow para que te pegues, no te pegas desde el año 2000”, disparó Seidy, marcando aún más el tono de la discusión.

Entre sus declaraciones, Seidy también puso condiciones para una colaboración musical: “Yo grabo con ella, pero si me paga 5 mil dólares. Vamos a grabar un tema, pero que escriba Dayamí a ver si escribe bien. No puedo grabar contigo porque los números me bajan. Contigo no me toca, se te fue el avión”.

Destino, por su parte, intentó mediar y propuso que ambas artistas hicieran las paces, resaltando la importancia de unir fuerzas y resolver sus diferencias. Sin embargo, los ánimos caldeados no dejaron mucho espacio para la reconciliación.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo las tensiones entre ambas figuras del género urbano cubano están lejos de resolverse.

Mientras tanto, los seguidores de ambas artistas se han dividido en apoyo a sus favoritas, generando un intenso debate en plataformas como Facebook e Instagram.

Con este enfrentamiento, Dayamí La Musa y Seidy La Niña vuelven a acaparar los titulares, dejando abierta la posibilidad de una colaboración… o de una disputa más prolongada.