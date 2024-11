Dayamí La Musa arremete contra La Diosa y Seidy La Niña: "Les di un brake de siete años, no hicieron nada con la música"

La poléica entre las artistas cubanas en Miami está lejos de acabar, Dayamí La Musa arremetió con todo contra La Diosa y Seidy La Niña luego de las últimas declaraciones de ambas.

En una directa, la cantante dejó sus puntos claros y no se quedó con nada por dentro: “Están cogiendo los programas para ir a ofenderme a mí, yo solamente dije que no, y vuelvo y lo repito, no voy a grabar con ninguna de ustedes, no me interesa”.

“Yo a ustedes les di un brake de siete u ocho años, no hicieron nada con la música, a dónde llevaron la música, qué hicieron, que tema internacional tienen ustedes”, les cuestionó Dayamí haciendo alusión a todo el tiempo que estuvo alejada de la música.

“Con un tema en featuring les pasé por arriba a todas y no han hecho nada en todo este tiempo”, añadió refiriéndose a su último estreno junto a Candyman, “El Tiempo”.

“Debería darles pena, qué están haciendo, yo he estado en mi lugar, no le he faltado el respeto a nadie, no estoy para problemas, esa bajeza de ir a echar guapería en un programa, conmigo, a mí que no te he ofendido a ti, la gente está loca señores”, dijo refiriéndose al programa con Alexander Otaola en el que estuvo La Diosa y habló de la polémica con Dayamí.

“Si Otaola no te apoya no te va a apoyar nadie porque todas ustedes están muertas, ustedes no existen. Ustedes se han dedicado todos estos años a caerle atrás a todos los hombres del género para hacer featuring porque ustedes solas no han logrado nada. Cuántas giras de medios han hecho, cuántas giras, cuántos estadios han llenado, ninguno”, les preguntó la artista.

En días pasados Seidy también explotó contra Dayamí diciendo que no entiende por qué tendría que ir hacia ella para poder colaborar.

La Diosa, por su parte, en el programa con Otaola dio a entender que no le gustó la forma en la que Dayamí aclaró el malentendido con las artistas cubanas: “Yo no quiero polémicas públicamente, pero sí quiero respeto porque yo la he respetado a ella siempre”.