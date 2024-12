Las cantantes cubanas La Diosa y Dayamí La Musa protagonizaron un tenso momento durante una reciente entrevista para el show de YouTube Farándula 305, conducido por Un Martí To Durako. Dayamí La Musa asistió como invitada al programa, durante el cual se realizó una llamada telefónica a La Diosa para aclarar sus problemas. Sin embargo, en vez de aliviar las tensiones, durante la llamada surgieron aún más momentos de conflicto...

El desacuerdo comenzó después de que La Diosa abandonara uno de los conciertos de Dayamí, un gesto que esta última consideró una falta de respeto. Para Dayamí, todo fue una confusión, según comentó durante el programa. Sin embargo, en un tono desafiante, declaró: “Si ya yo le había dado mi palabra de que no tenía nada que ver con ella, no tenía que haber ido después a Otaola a echar esa guapería que echó. Tan feo”.

Por su parte, La Diosa intentó aclarar su posición: “Quiero tener mi tranquilidad, quiero crecer, no quiero estar en esta historia. No me interesan las justificaciones ni me interesa nada”. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar a Dayamí, quien le replicó de manera tajante: “¿Tú no quieres polémica? Cuelga y ya”.

“No me hables así”, reaccionó La Diosa, quien se dirigió directamente a Un Martí y aclaró que las colaboraciones musicales con otras artistas se darán solo cuando haya respeto. “Cuando no se necesite buscar bulla conmigo para colocarse y después salir a justificarse”, señaló.

Además, La Diosa reafirmó su postura al decir que quiere mantenerse al margen de las polémicas y ser respetuosa: “Quiero ser respetuosa ahora y tú deberías hacerlo también, porque lo que estás haciendo es perder el tiempo, te lo digo ahora y te lo dije en privado. Estás haciendo el papelazo del siglo”, le dijo a Dayamí.

Estás haciendo el papelazo del siglo

Este momento fue compartido en la cuenta de Un Martí To Durako, donde muchos de los seguidores de La Diosa le mostraron su apoyo y aplaudieron su actitud y su nuevo estilo de evitar entrar en polémicas.

La polémica entre Dayamí La Musa, La Diosa y Seidy La Niña se intensificó en noviembre de 2024. El 15 de noviembre, Dayamí criticó públicamente a ambas, afirmando que “les dio un brake de siete años” y que no habían logrado nada en la música. En respuesta, el 17 de noviembre, La Diosa compartió un video bailando con la frase: “Lo que tú digas me resbala”, evitando un enfrentamiento directo.

El 19 de noviembre, Dayamí y Seidy protagonizaron un acalorado enfrentamiento en vivo en redes sociales, intercambiando insultos y mostrando que las tensiones estaban lejos de resolverse. Finalmente, el 22 de noviembre, Dayamí lanzó su tema “Mujeres” con referencias desafiantes a La Diosa y Seidy, y además hizo una broma en el programa de Alexander Otaola con una indirecta hacia La Diosa.

Estos intercambios han generado intensos debates entre los seguidores y han puesto en evidencia las rivalidades dentro del género urbano cubano.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Dayamí La Musa y La Diosa