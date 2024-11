Dayamí La Musa regala perfume a Otaola con indirecta a La Diosa: "La música no me está dando lo suficiente"

Dayamí La Musa estuvo esta semana en “El Mañanero” con Alexander Otaola y le llevó un perfume de regalo con una clara indirecta para La Diosa con quien ha estado envuelta en una polémica recientemente.

“La Diosa sí es celosa, La Diosa se va a fajar conmigo después de esta entrevista”, dice Otaola momentos antes de que Dayamí le entregara el perfume que viene con una imagen de una papaya al frente, algo que se ha convertido en una especie de símbolo en la carrera musical de La Diosa por su tema "La papaya de 40 libras".

“Vamos a irnos ahora a joder, tú sabes que como la música no me está dando mucho, yo tengo un negocito aparte y entonces te traje un regalito”, le explica la cantante.

“La música no me está dando lo suficiente, me tengo que meter en los negocios, pero estoy muy bien, perfectamente. Huélelo, si no te gusta lo puedes botar”, añade la artista entre risas.

“Ustedes lo que quieren es que yo me faje con mi ahijada, que mi ahijada venga aquí con un machete a caerme a machetazos”, se le escucha decir a Otaola mientras enseña el perfume a la cámara.

“Yo estoy perdiendo tiempo y dinero en la música, qué estamos haciendo”, pregunta Dayamí, mientras Otaola se atreve a probar el perfume en uno de sus brazos.

“Caballero es chucho, es jodedera, no lo tomen personal”, aclara Dayamí La Musa, pero la pregunta es si La Diosa se lo tomará realmente como una broma.

Esta semana Dayamí también estrenó el tema "Mujeres" con algunos dardos para La Diosa y Seidy La Niña.