En medio de polémica con Dayamí La Musa, La Diosa se desata bailando: "Lo que tú digas me resbala"

La Diosa está dispuesta a no caer en la tentación de las polémicas y aunque Dayamí La Musa volvió a la carga y le lanzó unos darnos bastante fuertes, ella sigue concentrada en lo suyo y disfrutando la vida.

A ritmo de rumba, la artista se desató bailando en Instagram, pero fue la letra de la canción la que llamó la atención de los internautas.

“Lo que tú digas me resbala, a mí no me interesa, échate pa’ allá con la cara esa”, se escucha en el video.

Sin embargo, la Diosa solo escribió en la descripción a su post: “Sábado alborotao. Bajando libras y no de papaya hemos bajado seis kilos familia”.

Una que fue mucho más directa en su respuesta a Dayamí La Musa fue Seidy La Niña al subir un video a Instagram bailando su canción “El taxi”. “Tengo la musa montada en un taxi”, escribió.

¿Hasta dónde llegará la polémica en redes entre las artistas cubanas?, solo resta esperar y ver.