Una joven dominicana residente en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un emotivo video en el que describe las dificultades de vivir en ese país. Entre lágrimas, la usuaria @cherlinanunez compartió su experiencia.

"Yo sé que no a todo el mundo le va igual en Estados Unidos. Pero, ¿para qué quieres venir a este país?", comienza diciendo en el video, mientras permanece sentada en su carro. Un momento para intentar calmar la mente tras las presiones diarias.

La dominicana describe con crudeza la rutina de muchos inmigrantes: "Trabajas para pagar una renta, un carro. Esta es la realidad para muchos". Además, lamenta cómo las exigencias laborales afectan incluso las relaciones de pareja: "Si tú tienes una pareja aquí en Estados Unidos, ni siquiera sois felices porque la pasáis trabajando. No tienes tiempo para la relación".

El video, que ya acumula miles de comentarios y reacciones, culmina con un mensaje desgarrador sobre la soledad que dice haber encontrado en Estados Unidos. "Si nunca te sentiste solo, aquí te vas a sentir solo a diario. No tienes nadie quién te apoye", expresó la joven, visiblemente afectada.

La publicación ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios la apoyan y comparten sus propias experiencias similares, mientras otros la animan a volverse a República Dominicana.

"Real, y no hoy nadie para nadie, aunque aparecen personas buenas, pero solo se vive para trabajar y pagar facturas, sufres de insomnio y de todo", "Tienes razón a todos no nos va igual yo me levanto feliz a la 4 AM para ir a trabajar porque tengo metas y hacer dinero trabajando es mi felicidad busca un propósito y verás todo de otra manera" o "Los hábitos de este país no tiene que ver nada con nosotros los latinos si no te adaptas te consume la tristeza", dijeron algunos usuarios.