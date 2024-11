Gesto de honradez: Joven pizzero en Cienfuegos devuelve 400 pesos de más a cliente

Un joven pizzero en Cienfuegos sorprendió a todos con un gesto de honradez al devolver 400 pesos de más a un cliente mayor que había pagado erróneamente.

El hecho fue relatado este martes por el perfil “Las Cosas de Fernanda”, apegado al régimen cubano, en una publicación realizada en Facebook.

El anciano, quien había comprado tres pizzas, se enredó con el dinero y entregó al pizzero un monto excesivo en billetes de diferentes denominaciones.

Con amabilidad, el joven lo llamó de vuelta, corrigió el error y devolvió la diferencia, lo que desató comentarios de asombro y reconocimiento entre los presentes.

“Mi padre venga, tome que me pagó mucho de más”, dijo el pizzero al señor mayor.

Este acto es celebrado como un recordatorio de que la honradez y los valores inculcados en el hogar aún se mantienen vivos en la sociedad cubana.

“Son pocos hoy lo que hacen eso. Lo que hizo este joven”, señaló el perfil “Las Cosas de Fernanda”.

Sin embargo, que un perfil oficialista considere esta historia como un hecho extraordinario pone en evidencia la profunda depauperación de la sociedad cubana, golpeada por una de las peores crisis económicas de su historia.

Una de las personas que comentó la publicación fue Mayrena Rebollido, quien se identificó como la esposa del trabajador por cuenta propia que atiende la pizzería.

“En nuestro lugar, la honestidad es lo primero. Somos de otra época y a la juventud le enseñamos los valores con los que nos criamos”, apuntó.

Además, señaló: “Me alegro mucho por sus palabras no sabes cómo sufro por las críticas a los TCP. No todos somos iguales y somos familia trabajadora con ideas de emprendimiento, no nacimos en cuna de oro sabemos lo que es luchar y por eso respetamos el sudor de un pueblo trabajador”.

En medio de las dificultades diarias, emergen personas cuya sencillez y esfuerzo hacen la diferencia, ganándose elogios en las redes sociales por su ejemplo.

Tal es el caso de Mayito, un chofer de Camagüey, reconocido recientemente por su generosidad y compromiso con los pasajeros, cuya labor fue destacada por el perfil Querido Lec Tor en el grupo de Facebook “Revolico Guáimaro”.

“Mayito es un hombre de los que no hace vista ciega cuando las paradas están colmadas o menos concurridas”, señaló la autora de la publicación.

A pesar de la profunda crisis que enfrentan los cubanos, donde es muy fácil dejarse arrastrar por actitudes egoístas y oportunistas para sacar provecho de la desgracia ajena, o tener mal carácter durante la jornada laboral debido a los apagones o la escasez de gas licuado, algunas personas se sobreponen a esas penurias y regalan lo mejor de sí.

La joven santiaguera Dayma Fajardo se ganó la admiración en redes sociales tras anunciar que había encontrado un teléfono celular en un hospital y que estaba buscando a su dueño.