Los errores más comunes en los restaurantes de Cuba y cómo afectan a los clientes

En los últimos años, el auge del sector privado en Cuba ha traído consigo una explosión de nuevos restaurantes y emprendimientos gastronómicos.

Sin embargo, a medida que crece la oferta, también se hacen más evidentes las deficiencias que afectan la experiencia del cliente.

Lo más leído hoy:

Un dueño de restaurante en La Habana Vieja se ha hecho viral en redes sociales tras publicar dos videos donde expone con franqueza los errores más comunes en los restaurantes cubanos, tanto del lado del personal como de los propios comensales.

El primer video, compartido por el propietario del Sibarita, destaca cinco prácticas recurrentes que, según su experiencia, perjudican la imagen de los negocios y alejan a los clientes.

1. Empleados conversando en la entrada: "No hay nada más evidente de que un restaurante está vacío que sus trabajadores estén en la puerta hablando", afirma el empresario.

2. Llegar y que no hayan limpiado las mesas: "Es muy desagradable", recalca.

3. Colocar vasos, platos o cubiertos sucios. Este es, asegura, uno de los errores más comunes, debido a que no se revisan antes de llevarlos a la mesa.

4. No cuidar la higiene personal después de fumar: "No estoy en contra de que los empleados fumen, pero por lo menos después, ¡aséense!", señala.

5. Uso del celular durante el horario laboral.

Aunque inicialmente lo permitió durante los ratos libres, terminó prohibiéndolo. "No se puede hacer usar el móvil, porque mientras tú estás usando el móvil, hay una persona que te está llamando y no la estás atendiendo", explica.

El video, grabado con tono didáctico y humorístico, ha sido bien recibido por muchos internautas, quienes incluso han comentado otros errores frecuentes en la gastronomía de la Isla.

En respuesta, el empresario compartió otro video en el que habla sobre el otro lado de la moneda: los errores más comunes de los clientes que irritan al personal.

Entre ellos destaca:

1. Llamar repetidamente al camarero mientras este atiende otra mesa. Una actitud que genera presión innecesaria y afecta la dinámica del servicio.

2. Pedir cambios de platos o bebidas ya en la mesa: "Después de que un producto ya está elaborado, lo único que podemos hacer nosotros si ustedes no lo quieren es botarlo", recuerda.

3. Comer todo y luego decir que no le gustó y que no lo va a pagar: "Cuando algo no le guste, dígalo; si usted lo dice al principio, se lo cambiamos encantados".

4. Llegar tarde sin avisar: "No hay problema con que llegue tarde, pero por lo menos debe llamar, porque si usted no llama nosotros pensamos que ya no viene y damos la mesa", advierte.

5. Ignorar el horario del restaurante: "El peor error", sentencia. Muchos trabajadores deben volver al día siguiente, y extender abusivamente la jornada afecta su rendimiento y el ánimo del equipo.

Los videos no solo entretienen, sino abren un diálogo necesario para mejorar la experiencia gastronómica en Cuba.

En una economía marcada por la escasez, la calidad del servicio puede ser el factor decisivo que determine el éxito o el fracaso de un restaurante. Y reconocer los errores es el primer paso para corregirlos.

Preguntas frecuentes sobre la calidad de los servicios en restaurantes cubanos