La Dura envía mensaje a las chicas que se aventuran en el mundo de las redes sociales: "No dejen de soñar"

La Dura sigue creciendo y haciéndose de un nombre en el mundo de las redes sociales; lo que un día era un sueño para Diliamne Jouve hoy es una realidad y parte de su día.

La influencer cubana envió a través de Instagram un mensaje para todas esas chicas que hoy sueñan, como lo hizo ella en su momento, con convertirse en las modelos de conocidas marcas de moda.

“Aquella chiquilla que tanto quería que le mandaran ropa de gratis hoy trabaja con FashionNova”, dijo en un video que compartió en sus stories de Instagram.

Captura Instagram / La Dura

“Para todas esas chicas que me ven, que están empezando en el mundo de las redes sociales, no dejen de soñar, es mi único consejo para ustedes”, dijo La Dura.

“Hay veces que las cosas uno las quiere en un momento, pero llegan cuando Dios desee que sea el momento para ti, así que para todas esas niñas que me ven como superación, como inspiración, como quieran llamarle, no dejen nunca de soñar y no paren, sigan haciendo contenido y de calidad, siempre muéstrense honestas hacia sus seguidores para que vean como todas las puertas del mundo se les van a abrir”, aseguró la influencer.

Como rostro de FashionNova La Dura no deja de sorprender a sus followers con unos looks ciertamente impresionante que hablan por sí solos de glamour, elegancia y buen gusto.