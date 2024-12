Denuncian asalto y agresión a mujer custodio de hospital infantil en Santiago de Cuba

Una mujer que trabaja como custodio del Hospital Infantil Norte Juan de la Cruz Martínez Maceira, conocido como “La Ondi”, en Santiago de Cuba, fue asaltada y herida por dos jóvenes, según una denuncia trascendida este domingo.

En un reporte preliminar en Facebook, el comunicador Yosmany Mayeta denunció, además, que la policía no se personó en el lugar para investigar el hecho, sino que mandó a la trabajadora agredida a hacer la declaración en la unidad.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

“Dos jóvenes asaltan y hieren a una mujer custodio en el Hospital Infantil ‘La Ondi’ de Santiago de Cuba, y la policía no va a tomar huellas. Le dice que vaya ella a formular la declaración”, indicó Mayeta en su publicación.

El comunicador no ha revelado la identidad de la víctima ni otros detalles del suceso, que ha provocado la reacción de numerosas personas, unas indignadas y otras con preocupación ante la inseguridad y violencia social en la provincia y el país.

Una trabajadora de la salud reflexionó: “Entonces.... yo pregunto y si alguien lee mi comentario que me responda si no tengo razón. ¿Qué seguridad tenemos el personal que realiza guardia en cualquier sector?... porque hay muchas mujeres en esos puestos... y por ejemplo el personal de salud como yo, que estamos a merced de cualquier cosa y que si ya no respetan a los custodios podemos ser atacados, como ha pasado otras veces, por borrachos que llevan heridos, por familiares de heridos (…), por cualquiera que irrumpa a robar o a otra fechoría... que tenemos que andar con armas blancas para defendernos porque no podemos dejarnos matar, y por lo que veo la policía y las leyes cubanas están en silencio”.

Otra mujer hizo un “llamado urgente” a las autoridades “a tomar fuertes medidas. No hay seguridad en este país”.

Muchos opinaron que la delincuencia no es prioridad para la policía ni otras autoridades, que sí actúan con rapidez y dureza contra quienes protestan, reclaman sus derechos o se oponen al gobierno.

A fines de noviembre, se reportaron también robos a pacientes y acompañantes del Hospital Infantil Sur Dr. Antonio María Béguez César, en la propia Santiago de Cuba.

El asalto y agresión a una custodio se producen a solo unas semanas de los asesinatos de otros dos custodios que realizaban guardia en sus puestos de trabajo: el mercado agropecuario estatal El Santiaguero y el restaurante Café Continental; y del ataque a un tercero en el restaurante El Acuario, quien sobrevivió a la agresión.

Ambos crímenes conmocionaron a los residentes en la ciudad de Santiago de Cuba y son una muestra de la espiral de violencia que se ha desatado en la sociedad cubana en los últimos años.

El jueves, las autoridades arrestaron al presunto autor de los homicidios, que fue identificado como Alex Recasén Suárez.

El detenido habría salido de prisión hace alrededor de un año, pero volvió a delinquir, cometiendo robos con fuerza y los recientes asesinatos y agresión a tres custodios, según información publicada por Mayeta.

La investigación policial apunta a que Recasén no operaba en solitario, y busca determinar si el hombre estaría vinculado a otros hechos delictivos en la región.

