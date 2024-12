Chocolate MC deja las cosas claras: "Yo no nombré a Seidy La Niña reina del reparto"

Las polémicas han rondado siempre a Seidy La Niña, sobre todo después de que se autoproclamara la reina del reparto; tras su última colaboración musical con Osmani García y Chocolate MC, muchos fanáticos han girado sus críticas a este último.

En una publicación en Instagram, Chocolate dejó claro que él no tuvo nada que ver con el apodo de Seidy, aunque en el video ambos aparezcan sentados en tronos como rey y reina.

“Todos mis reparteros y reparteras, hoy desde que amanecí me tienen el dm explotado reclamándome el porqué yo nombré reina del reparto a Seidy La Niña. Mis queridos leales menbas, yo no he nombrado reina del reparto a nadie, si la nombré reina porque reina es, todas las mujeres de este mundo lo son, todas son reinas cómo le digo en la canción”, aclaró el reguetonero.

Captura Instagram / Chocolate MC

“Ella es una reina, no de mi reparto pero sí es una reina y por eso lo digo en el tema, pero en ningún momento dije que ella es la reina del reparto porque todos sabemos que eso no es real, me debo mucho respeto yo y mucho respeto a ustedes, ha sido demasiado para hacer una cosa semejante así tan fácil”, recalcó el cantante.

Las palabras de Chocolate pudieran no ser bien recibidas por Seidy La Niña que ha defendido en más de una oportunidad el sentirse la reina dentro de ese género.

De hecho, en el videoclip de “Repartero x Repartera” junto a Chocolate y Osmani aparece luciendo una corona y una cadena plateada con la palabra “Queen”.