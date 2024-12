La Diosa a sus seguidores más fieles: "Quiero que se sientan orgullosos de haber apostado correctamente" 

La Diosa está muy orgullosa de sí misma y de cómo está superando el difícil reto de bajar de peso tras su cirugía de manga gástrica.

La cantante cubana presume de su cuerpazo en Instagram tras bajar 17 libras, pero el agradecimiento es para sus más fieles seguidores, esos que siempre han estado allí para apoyarla y darle ánimos.

“Hoy quiero agradecer a mis seguidores más viejos porque vivieron todas mis etapas, las más malas, donde aun no siendo el mejor ejemplo en ese momento estuvieron ahí creyendo en mí, hoy quiero que se sientan orgullosos de haber apostado correctamente los amo”, escribió la canta en su publicación.

El video de La Diosa caminando con un pantalón blanco que resalta muy bien sus curvas, hizo que sus fans la llenaran de piropos, pero también de halagos y muestras de cariño por sus palabras de agradecimiento.

“Te sigo desde el primer momento, cuando gritaste agua. Mi esposo te dice agua. Bendiciones para ti y familia”; “Nadie nunca me hará odiarte”; “Estuvimos ahí porque sabíamos que podías lograr cambiar y que iba a ser mucho mejor para ti para tu salud y tu vida profesional, aunque en algunos momentos nos reíamos de tus gritería y locuras pero a la vez sabíamos que eso no te hacía bien”; “Estás en el camino correcto en todos los aspectos de la vida, no cambies, todos aprendemos dándonos golpes y tropezando, adelante que tú puedes”; “Yo soy tu fiel seguidora desde hace años y sí estoy súper orgullosa de todo tu éxito que bien te lo mereces, has luchado por tu linda familia”; “Estás preciosa, tus seguidores estamos muy felices con tu cambio. Todo lo que sea para bien y te haga feliz”, comentaron algunos.

En otro video en Instagram, también enseñando su cambio físico, hubo quien le dijo a su pareja Rey El Mago que se ponga las pilas para no quedarse atrás.

