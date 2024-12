Exintegrante de Bamboleo vive en las calles de Miami y envía mensaje a Lazarito Valdés

Un músico cubano exintegrante de la orquesta Bamboleo, vive en las calles de Miami y le envió un mensaje al director de la agrupación, Lazarito Valdés, quien anunció que se quedará en Estados Unidos con su familia.

Daniel José Camarín, conocido como El Toki, duerme sobre unos cartones debajo de un puente en el Downtown de Miami, en un estacionamiento que él se esfuerza por mantener limpio.

"Este es el trabajo que hace 'El Güiro de oro de Cuba', no me da pena que públicamente lo vean", dijo en un video compartido en TikTok del usuario Conducta.

"Aunque esté de homeless me gusta mantener el ambiente, el lugar, que yo me sienta limpio, porque aunque uno no tenga las mejores condiciones por lo menos se sienta bendecido, limpio y recogido", afirmó.

Daniel, quien llegó a Estados Unidos en marzo de 2020 tras trabajar seis años en Bamboleo, dijo que no sabe qué problema tiene Lázaro Valdés con él y lo acusó de hacer una campaña en su contra para que otros músicos en Estados Unidos no lo contraten.

"Lazarito se ha dedicado a esta campaña, a bloquearme y a cerrar puertas, y hay muchos músicos que saben lo que estoy hablando", aseguró.

"Llegó el momento de hacer tu papel, estoy abierto a hacer un diálogo contigo, muy pacíficamente. Lo que necesito es que tu me digas en la cara, de varón a varón, qué yo te hecho. Desde Cuba me vienes haciendo ese fuego", agregó.

En otro video, El Toki denunció que ha tenido problemas con las autoridades luego de que el gobernador de Florida prohibiera dormir en espacios públicos.

La ley, que entró en vigor el pasado 1de octubre, prohíbe a ciudades y condados permitir que las personas sin hogar duerman en parques, aceras y otros sitios públicos.