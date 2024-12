Latina en EE.UU. reflexiona sobre cómo ha cambiado su vida en tres años: "He sabido ser agradecida"

Dejar tu país atrás para empezar de cero no es fácil, pero para quienes lo hacen, encontrar motivos para agradecer el cambio puede marcar toda la diferencia. Así lo reconoce esta joven colombiana que emigró a Estados Unidos hace tres años, y que asegura que, aunque el camino ha sido duro, volvería a tomar la misma decisión porque su calidad de vida ha mejorado significativamente.

En un video reflexivo mientras limpiaba su apartamento, @estefanny_ugc contó cómo cambió su perspectiva tras vivir fuera de Colombia. “Si antes de venir a este país yo hubiese sabido que había que trabajar tan duro, que mi vida iba a cambiar tan drásticamente… aún así empaco mis montetes y me vuelvo a venir”, confesó. Recordó las dificultades de su vida en Colombia, donde a veces no tenía ni para los buses, y las comparó con la estabilidad que ha logrado en Estados Unidos: “Aquí no me preocupo por dinero, he sabido ser agradecida con todo lo que hasta este momento he logrado”.

Estefanny también señaló que, aunque es natural querer progresar y aspirar a más, es importante no perder de vista lo que se ha alcanzado. “La calidad de vida aquí es muy alta en comparación a nuestros países: tienes un carro, comida en tu mesa todos los días, un techo con las comodidades necesarias”, afirmó. Además, animó a otros a no quedarse en las quejas y a centrarse en lo que sí pueden cambiar: “En este país de nada sirve llorar, hay que reinventarse y trabajar para lograr todas las metas que tenemos”.

El video ha provocado reacciones diversas entre sus seguidores. Mientras muchos se identificaron con su mensaje, otros cuestionaron su postura. Una usuaria comentó: “Me identifico totalmente contigo”, mientras otra opinó: “No romantices la horrible realidad de USA. No hay calidad de vida”. Estefanny respondió a las críticas con empatía, reconociendo que no todos viven la misma experiencia: “Es completamente válido sentirse perdido. Yo también sufrí esa pérdida de identidad, pero aprendí a valorar lo que he construido aquí”.

Su historia es un recordatorio de que emigrar no es fácil, pero para quienes logran adaptarse y trabajar duro, las oportunidades pueden ser infinitas.

