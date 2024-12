¿Buscas trabajo en Estados Unidos? Latina comparte tres consejos que podrían ayudarte

Conseguir trabajo rápido en Estados Unidos no es fácil, especialmente si acabas de llegar y no conoces a nadie. Pero, ¿y si te dijeran que con tres simples estrategias podrías abrirte camino más rápido? Este fue el consejo de una joven latina que, desde su experiencia, decidió compartir las claves para dar ese primer paso con confianza.

Sofía, conocida en TikTok como @sofiaenriquezzzzz, explicó en un video que las conexiones personales son lo más importante. Según ella, si tienes a alguien trabajando dentro del lugar donde quieres aplicar, esa persona puede hablar con el jefe y recomendarte. Sofía afirmó que esta recomendación puede marcar una gran diferencia, ya que “tu jefe va a preferir contratar a alguien que está siendo recomendado o a una persona que no conoce de la nada”.

Para quienes no cuentan con contactos internos, Sofía recomienda hablar directamente con el manager o jefe. Explicó que, muchas veces, si hablas con un empleado que no tiene poder de decisión, tu aplicación puede quedar en el olvido. Por eso, aconseja preguntar por el encargado y, si no está disponible, insistir en saber cuándo y a qué hora puedes encontrarlo. “Si te toca gente buena, te van a decir: ‘Ven este día, a esta hora, él suele estar aquí’”, aseguró.

El último tip que compartió fue que, siempre que sea posible, hagas las preguntas en inglés. Aunque reconoce que no todos dominan el idioma, cree que es preferible intentarlo, ya que muchos trabajos requieren al menos un nivel básico. “No necesitas un inglés perfecto, créeme. De hecho, una de las cosas que más me ayudó con mi inglés fue empezar a trabajar aquí”, confesó Sofía, agregando que hablar español también es una ventaja en algunos lugares.

El video rápidamente provocó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios agradecieron los consejos y compartieron sus experiencias, mientras que otros se sintieron frustrados por las dificultades para encontrar trabajo. “Yo llegué solo y no tengo a nadie”, comentó un usuario, mientras que otro añadió: “Lo de recommendations en realidad está mal porque le quita la oportunidad a muchas personas”. También hubo quienes buscaron más detalles: “¿Pero todo eso con papeles cierto?”, preguntó alguien.

A pesar de las críticas, muchos reconocieron el valor de sus palabras y pidieron más videos como este. “Más videos así", escribió un seguidor, reflejando el interés que ha generado el contenido de @sofiaenriquezzzzz.

