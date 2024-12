"No la lleves": Usuarios aconsejan a madre cubana en EE.UU. sobre viajar a la isla con su bebé de dos meses

Desde Estados Unidos, una madre primeriza de Camagüey está enfrentando una gran decisión: viajar a la isla con su bebé de dos meses para que conozca a sus abuelos. En un video que compartió en TikTok, pidió ayuda a otras madres para saber qué debe llevar y cómo prepararse para las condiciones del país.

"Quisiera por favor alguna mamá que haya viajado a Cuba que me pudiera dar consejos sobre qué debo de llevar, si debo llevar medicamentos, qué tipo de medicamentos, o si debo llevar los pañales de acá", explicó @madelincita20, quien también expresó preocupación por los productos de aseo de su bebé, debido a su piel sensible.

El video generó una avalancha de reacciones y comentarios, la mayoría desaconsejando que realice el viaje debido a los riesgos para una bebé tan pequeña. “Recomendación #1: no vayas. No lleves a tu bebé sin las vacunas de los 3 meses a ningún lugar y necesitas llevar todo, todo, todo, y más que todo”, comentó una usuaria. Otro comentario insistió: “Te aconsejo que la lleves un poquito más grande y, si la llevas, llévale todo porque en Cuba no hay nada.”

Algunos usuarios compartieron sus experiencias: “Yo fui hace 2 meses con una niña de 4 años y fue difícil, mosquitos al extremo”; “Yo fui con la mía 5 días y le llevé todo desde aquí.” Otros señalaron los riesgos: “No la lleves tan pequeña, hay muchas enfermedades en Cuba, espera a que esté más grande.” También hubo advertencias claras: “Llévalo todo, yo fui en julio con mi niña de 8 años y nada de lo de allá ella quería comer, así que imagínate una bebé.”

Entre los consejos más repetidos está llevar absolutamente todo lo que la bebé pudiera necesitar. “Lleva todo, literal todo: medicamentos para fiebre, alergia, ventilador recargable, comida y su aseo”; “Debes llevar medicamento para fiebre y dolor, pañales, ventilador, lámpara con recarga solar, mosquitero y su alimentación, en fin, todo lo que tu niña usa habitualmente.” Un comentario fue enfático: “Tienes que llevar todo para que cuides a tu bebita, antibiótico, algo para la fiebre, antialérgicos, algo para los mosquitos, ventilador recargable, su aseo, su comida, literal todo.”

También hubo quienes expresaron preocupación por los productos básicos: “Tienes que llevar todas esas cosas que dices desde pañales, leche, agua, jabón, medicinas… literal todo.” Otra persona añadió: “Lleva el aseo, todas las medicinas que necesite para fiebre, diarrea, sales de hidratación, la leche que tome, cositas para el catarro, ventiladores, pañales.”

Algunos usuarios simplemente pidieron que reconsiderara: “No viajes, esa es la triste realidad, y más con una bebé”; “Mi opinión es que no lleves a tu niña a Cuba. En ese país no hay nada. No expongas a tu hija tan pequeña a ese riesgo.” Una madre fue más directa: “Yo creo que debes llevar todo menos a la bebé.”

A pesar de las advertencias y consejos encontrados, @madelincita20 agradeció los comentarios y explicó que, aunque es una decisión difícil, su intención es que su familia en Cuba pueda conocer a su bebé. "Es una inyección al alma estar con los nuestros", expresó, mostrando su determinación de lograr que su bebé conozca a sus abuelos en Camagüey, a pesar de los desafíos.

