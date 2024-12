Latina en EE.UU. reacciona ante quienes dicen que se casó por papeles: "Él es el paquete completo"

“Cuando emigré y conocí a mi esposo, me sentía en una película.” Así comienza el relato de @estefanny_ugc, una colombiana que decidió compartir en TikTok su historia de amor con un estadounidense y, de paso, responder a las críticas de quienes cuestionan si su matrimonio fue por conveniencia.

En su video, la creadora se sinceró sobre las preguntas que recibe constantemente. “La gente asume que una latina solo está con un gringo por ese beneficio, y no estamos lejos de la realidad, hay personas que sí lo hacen,” comentó, aunque dejó claro que ese no es su caso. “Conocí a un hombre maduro, centrado, que me inundó de amor y seguridad. Él es el mejor hombre y padre para mi bebé.”

Reconoció que como su esposa tiene derecho a beneficios migratorios, pero insistió: “No fue ni será el objetivo principal de nuestra historia.” Para ella, lo más importante ha sido construir una familia sólida, basada en respeto y amor genuino.

Las respuestas no tardaron en llegar. Muchos usuarios apoyaron su postura, destacando la importancia del amor y el respeto mutuo en cualquier relación. “La gente siempre va a hablar, disfruten, Dios los bendiga,” le escribió un seguidor, a lo que ella respondió: “Es real, la cuestión es criticar.” Otro agregó: “Por eso Dios lo envió a tu vida. Sigue disfrutando tu historia de amor.”

Otros aprovecharon para compartir sus experiencias. Una usuaria relató: “Yo ya tengo 6 años con mi esposo americano y aún la gente cree que estoy con él por los papeles.” En respuesta, @estefanny_ugc coincidió en que siempre habrá personas opinando de la vida ajena: “Todos hablan y hablan, pero no tienen idea de cuánto tiempo tarda un proceso de esos.”

Sin embargo, no faltaron las críticas. “Haz una película con este cuento. Hiciste lo más fácil,” comentó alguien, a lo que ella respondió con humor: “Va pa’ Netflix.” Incluso otros cuestionaron su honestidad: “No creo,” le escribieron, a lo que contestó: “Nadie te obliga a creer.”

Con su estilo directo y transparente, @estefanny_ugc no solo defendió su relación, sino que abrió un debate sobre los prejuicios hacia las latinas en relaciones con extranjeros. Para ella, el amor no necesita justificarse, y quienes critican siempre encontrarán algo que decir.

