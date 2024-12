¡A lo cubano! El Divo regala cajitas cubanas en su fiesta de cumpleaños: "Es la que me comí de niño y la quería aquí"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como “El Divo de Placetas”, celebró su 54 cumpleaños en Miami con una fiesta que evocó las tradiciones de su infancia en Cuba.

El evento, que reunió a amigos y figuras destacadas del entretenimiento, incluyó la entrega de las emblemáticas “cajitas” de cumpleaños cubanas, un gesto que resaltó su apego a las raíces y costumbres de su tierra natal.

Entre los asistentes se encontraba el boxeador cubano Gustavo Trujillo, quien compartió en redes sociales su sorpresa al recibir una de estas cajitas.

Al abrirla, Eduardo Antonio se le acercó y comentó: “Eso es para los que dicen que lo mío es ficticio, que lo mío es la pluma y la lentejuela, no, lo mío es ser de verdad. Los amigos, la esencia, de dónde vengo y hasta donde he llegado. Esta cajita es la que me comí de niño y la que yo quería en este cumpleaños”.

Las “cajitas” de cumpleaños son una tradición en las fiestas infantiles cubanas, consistentes en pequeñas cajas de cartón que contienen alimentos típicos como croquetas, bocaditos, dulces y refrescos.

Al incorporarlas en su celebración, Eduardo Antonio no solo rindió homenaje a su niñez, sino que también ofreció a sus invitados una experiencia auténtica de la cultura cubana.

Esta celebración se suma a una serie de eventos que el artista ha realizado recientemente en Miami, incluyendo conciertos y presentaciones en vivo, reafirmando su presencia en la escena musical y su conexión con la comunidad cubana en el extranjero.

