"El pote de Nutella que se quede en la tienda": Consejos virales para perder peso de una cubana en EE.UU.

Randely Valdes, una cubana radicada en Estados Unidos, tiene un mensaje claro para quienes buscan transformar su vida: que nada ni nadie los desanime. Su historia es un ejemplo vivo de cómo la perseverancia y los buenos hábitos pueden cambiar no solo el cuerpo, sino también la manera de ver la vida. Tras pasar por críticas por su impresionante cambio físico, Randely decidió responder con lo que mejor sabe hacer: motivar.

En su reciente video en TikTok, donde la encuentran como @randely29, la joven compartió cinco consejos clave para quienes buscan perder peso y mantener un estilo de vida saludable. Entre sus recomendaciones destacó la importancia de no contarle a nadie sobre tus metas, explicando que “en el momento en que tú dices que quieres bajar de peso, ahí aparecen los saboteadores, los que quieren que te comas lo que no te has comido en un mes”.

También instó a dejar de procrastinar: “No esperes al lunes o al inicio del año, mi amor, empieza hoy. Toma la decisión y comienza”. Randely fue directa al decir que las emociones no deben dominarte y que el éxito en la pérdida de peso radica en algo simple: quemar más calorías de las que consumes. Y aunque reconoció que cada caso puede ser único, subrayó que todo empieza con pequeños cambios diarios, como rodearse de personas que compartan hábitos saludables y dejar de comprar alimentos ultraprocesados. “El pote de Nutella, que se quede en la tienda”, afirmó con humor.

El video, que ya acumula más de 64 mil likes y miles de comentarios, ha tocado fibras sensibles. Muchos usuarios compartieron sus propias luchas, desde quienes han enfrentado críticas por querer mejorar, hasta otros que agradecieron el "shot de realidad" que Randely ofrece. "Mi mamá es la primera saboteadora", comentó una usuaria entre risas; mientras que otra añadió: “Tienes razón, empecé este mes aunque todos me dicen que estoy loca por hacerlo en diciembre”.

La historia de Randely no solo inspira a quienes la siguen, sino que también recuerda que el camino hacia el bienestar no está exento de obstáculos. Sin embargo, como ella misma asegura, todo comienza con la decisión de cuidarse y apostar por un futuro más saludable.

