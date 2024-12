La Diosa arrasa con su versión en español del popular tema "Tattoo"

¡Se acabó la espera! Finalmente, este viernes La Diosa estrenó su versión en español del popular tema “Tattoo” y ya está arrasando entre sus fanáticos.

Desde hace semanas los seguidores de la artista esperaban con ansias esta canción súper viral en redes sociales, pero en su voz.

Muy emocionada, la cantante estuvo en Instagram junto a sus seguidores momentos antes del lanzamiento deseando que su versión guste a todo su público.

La artista cubana estrenó la canción junto a un videoclip en el que luce preciosa dando rienda suelta a todo su glamour y elegancia.

Desde muy temprano había compartido con sus followers un adelanto de este audiovisual.

En su canal de YouTube le llovieron los elogios por atreverse con este título: “Precioso el tema, lo amé desde la letra hasta el ritmo, melodía, video, estilo, todo mi corazón. Te deseo muchas bendiciones y te felicito por tu enfoque y trabajo”; “Súper hermoso tema, sigue así, me encanta cuando cantas canciones así, son tan glamurosas y en tu voz angelical, se escucha súper bien”; “Dios tremenda canción te quedó divina, reina sigue así que cada día vas a crecer más, te quedó divino”; “Lo máximo. Diosa, me quedo sin palabras, impresionante tu voz, tu actuación en el videoclip eres única”; “Me encantó, así me gusta verte eres grande bendiciones sigue así felicidades por este maravilloso tema”; “Hermosa está versión tuya Diosa. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Te deseo que sigas cosechando éxitos”.

“Tattoo” es un tema original de Loreen, la cantante, compositora y productora sueca de origen marroquí que ganó en 2023 el Festival de la Canción de Eurovisión justamente con esta canción.

Aquí te dejamos con la versión que hizo La Diosa de este título súper viral:

