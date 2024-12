Carta viral sobre el Fin de año en Cuba: Cerdo a 1,500 pesos la libra y la familia por videollamada

Vídeos relacionados:

A medida que el 2024 llega a su fin, se ha vuelto viral en redes sociales una carta del personaje Tío Matt “El Viajero”, de la serie de títeres Fraggle Rock, donde describe con humor y nostalgia las dificultades de preparar una cena cubana tradicional para despedir el año.

El perfil Kuba King compartió en Facebook una supuesta carta del icónico personaje, que en la serie televisiva compartía con su sobrino los viajes de descubrimiento que realizaba alrededor del mundo.

Captura Facebook / Kuba King

En esta ocasión, el Tío Matt se dirige a su sobrino Kuba, utilizando la ironía para retratar el desabastecimiento, los altos precios y la fragmentación de las familias cubanas, reflejando una Cuba muy distinta a la que dejó atrás al emigrar.

La carta comienza con un tono nostálgico: “Recuerdo, sobrino, cuando aún se podía reunir toda la familia, qué bellos momentos, pero esto ha ido mermando, sabes. Es muy triste ver cómo este fin de año muchas familias se van a ver solo a través de una cámara del móvil, pero bueno, es lo que por desgracia se puede hacer”.

A partir de ahí, Tío Matt narra la odisea que enfrentó para intentar mantener la tradición de preparar una cena para despedir el año.

Con humor sarcástico, detalla su visita al mercado, donde se enfrentó a precios exorbitantes: “Llegué donde estaba el carnicero y le pregunté el precio de la libra de carne limpia. Me dijo que 1,500 pesos. A él no le bastó con darle la puñalada al puerco, también me la quería dar a mí. Gracias a Dios que ese día me había tomado la pastilla de la presión temprano, si no ahí me tienen que recoger más tieso que el puerco que estaba arriba del mostrador”.

Finalmente, logró comprar dos libras de carne y el rabito del cerdo para un congrí, aunque la alegría duró poco cuando se dio cuenta de que aún faltaban otros productos esenciales.

Al continuar su recorrido por el mercado, se encontró con más precios imposibles: “Fui al tipo del arroz y los frijoles. ¡Dios mío, qué caro está todo! Yo creo que aquello era importado, mínimo de la India. Con todo mi empuje acumulado, lo tuve que comprar, sabes. Al salir del puesto de arroz, me di cuenta de que solo me quedaban 1,000 pesos en la cartera, y aún no había comprado sazón ni viandas”.

La imagen que acompaña la publicación viral muestra al Tío Matt, orgulloso, sosteniendo un paquete de perritos, describiéndolo como "un alumbrón en toda aquella oscuridad", en referencia al esfuerzo y la frustración que implicó conseguirlo en medio de los altos precios y la escasez.

Carta del Tío Matt “El Viajero”

Querido Sobrino Kuba:

Te escribo estas líneas para contarte el comienzo de mi odisea para preparar la Famosa comida de Fin de Año, comida que cada año que pasa se vuelve imposible de realizar al 100%.

Recuerdo, sobrino, cuando aún se podía reunir toda la familia, qué bellos momentos, pero esto ha ido mermando, ¿sabes?

Es muy triste ver cómo este fin de año muchas familias se van a ver solo a través de una cámara del móvil, pero bueno, es lo que por desgracia se puede hacer.

Para continuarte con esta carta, te cuento que salí unas semanas antes de la recta final de fin de año, porque si no, no voy a poder comprar ni un paquete de perritos.

Me levanté temprano el domingo y me dirigí a la feria más cercana con un pequeño ahorro que llevaba guardando hace meses.

Al llegar a la feria, me tiré para lo más gordo, pues sí, la carne de puerco.

Llegué donde estaba el carnicero y le pregunté el precio de la libra de carne limpia, me dijo que 1,500; a él no le bastó con darle la puñalada al puerco, también me la quería dar a mí.

Gracias a Dios que ese día yo me había tomado la pastilla de la presión temprano, si no ahí me tienen que recoger más tieso que el puerco que estaba arriba del mostrador.

Bueno, hice el esfuerzo y me compré 2 libras y le tumbé el rabito del cerdo para los frijoles y meter un buen congrís (voy pa’ ese cuento).

Salgo del carnicero y voy pa' arriba del tipo del arroz y los frijoles… Dios mío, qué caro está todo, yo creo que aquello era importado mínimo de la India.

Pues sí, con todo mi £mpingue acumulado lo tuve que comprar, ¿sabes?

Al salir del puesto de arroz, me fijé que solo me quedaban en la cartera 1,000 pesos, y aún no había comprado nada de sazón ni viandas para la siguiente semana.

¡Ay Dios mío, hasta cuándo son los 15 de Yakelin!

Pues fui para el puesto de las viandas y compré algunas libras de boniato, porque ya tenía adelantado lo más importante para FIN de año.

¡Pero qué FIN DE AÑO, sobrino!

Fui para el puesto del tipo que vende las especias, ahí sí es llega y sufre, ni le pregunté al tipo por qué tan caro todo, no sea que me diga que es por culpa del bloqueo y ahí sí le iba a meter la jaba por la cabeza, sobrino.

Terminé comprando sazón Goya, tú sabes, que es con lo que se está resolviendo, no hay más na. Aún me quedaban 400 pesos e increíblemente me encontré una Me-exprime (Mipyme) vendiendo el paquete de perritos a 350, un alumbrón en toda aquella oscuridad. Esa frase me recuerda algo.

ESA ES HISTORIA, YA TE LA CONTÉ.

Querido sobrino, te adjunto foto con mi triunfal paquete de perritos.

