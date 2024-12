Latina en EE. UU. revela las cosas en las que ya no gasta: "No me importa si crees que soy tacaña"

Llegar a Estados Unidos cambió por completo la forma en que esta joven colombiana administra su dinero. En su país, los gastos en belleza y ropa eran frecuentes, casi inevitables. Pero en su nueva vida, decidió tomar otro enfoque: aprender a hacerlo todo ella misma y dejar atrás las compras impulsivas.

En un video publicado por @l.dianimorato, la joven compartió las cosas en las que ya no gasta desde que vive en Estados Unidos. “No me importa si crees que soy tacaña, pero acá todo lo de belleza es carísimo. Las uñas, las pestañas, el cabello... todo me lo hago yo sola”, explicó con humor. Desde aprender a hacerse las uñas con soft gel, hasta comprar una máquina de depilación láser, su objetivo ha sido ahorrar.

Incluso con la ropa, su estrategia ha cambiado. Aunque antes era compradora compulsiva, ahora se enfoca en usar lo que ya tiene. “Trabajo casi toda la semana con uniforme, ¿para qué gastar más en ropa?”, se pregunta. Y lo mismo aplica a la comida: “Solo comemos fuera una vez a la semana; prefiero cocinar en casa”.

El video rápidamente generó reacciones en TikTok. Muchos usuarios se identificaron con sus palabras: “Yo también me hago todo sola, aquí en España es igual”, comentó una usuaria. Otros aprovecharon para pedirle tutoriales: “Haz un video de las uñas y las cejas”, “¿Cuál es la máquina de láser que usas?”. Las respuestas de @l.dianimorato no se hicieron esperar, prometiendo más contenido útil y práctico para quienes buscan ahorrar sin dejar de cuidarse.

En apenas un año en Estados Unidos, esta joven colombiana ha demostrado que, con creatividad y determinación, es posible ajustar hábitos y ahorrar dinero sin renunciar a las cosas que importan.

