Una madre latina que ha elegido vivir con su familia en una casa rodante (RV) en Estados Unidos se ha hecho viral en TikTok tras responder con elegancia y firmeza a una crítica sobre su estilo de vida. La usuaria que se identifica como @estefaniapicazo, quien vive con su esposo y su hijo en un espacio reducido pero funcional, respondió a quienes cuestionan su decisión de formar una familia bajo estas condiciones.

En el video, una persona le dejó el comentario: “¿Para qué te llenas de hijos viviendo en un lugar tan pequeño?” A lo que ella respondió con serenidad y seguridad:

"Me dejaron esta pregunta y la voy a responder de la forma más educada que puedo. Tengo hijos porque quiero y puedo. ¿Desde cuándo tenemos que pedir permiso a las personas para iniciar una familia? Mis dos bebés fueron deseados y planificados, y gracias a Dios, tenemos el tiempo, la paciencia y solvencia económica para darles una vida feliz y estable.”

Además, la madre explicó que el tamaño de su vivienda no limita el bienestar de su familia y que, de hecho, vivir en una RV fue una decisión tomada con conciencia para priorizar la unidad familiar:

"Sí, el lugar en el que vivimos es pequeño, pero tiene todo lo necesario para nuestra familia. Yo tomé la decisión de vivir en un RV con mi esposo y mi hijo para que mi bebé pudiera ver a su papá todos los días y no cada dos meses."

Para finalizar, envió un mensaje claro a quienes juzgan las decisiones ajenas: “Solo diré que hay que respetar las dinámicas que otras familias llevan, aunque no tengan sentido para otros. Saludos y que tengan un bonito día.”

Su respuesta ha sido aplaudida en redes sociales por defender el derecho de cada familia a elegir el estilo de vida que más les convenga y recordar que el amor y el bienestar no dependen del tamaño del hogar.

Algunos de los comentarios que recibió fueron:

"Muy buena respuesta, nadie tiene por qué juzgar a la gente como si ellos los mantuvieran."

"Así es amiga, me encanta tu RV y lo mejor es que están todos juntos; es lo más bonito."

"La humildad ante todo, no sé por qué la gente critica tanto. Que pueda tener su casa, que una RV no tenga sala, comedor, baño, cuarto, etc., todo lo necesario para vivir."

"Yo viendo que le critican dónde vive, porque es pequeño. Apuesto que la mayoría vive en una casa más pequeña que esa."

"Yo no le veo nada de malo. Esas casas móviles cuestan un dineral y mantenerlas más, así que si tiene dinero para tener un hijo, es planeado. Tiene amor y presencia de ambos padres; ese niño crecerá bien."

"No sé cómo me pueden preguntar esas cosas! No les da vergüenza estar pendientes de la vida ajena!"

