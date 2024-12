¡No son de ayuda! La Diosa reacciona al ver a Rey El Mago y su suegra comiendo dulces en un supermercado

En medio de sus esfuerzos por bajar de peso, La Diosa tiene la mayor de las tentaciones demasiado cerca y es culpa de su esposo Rey El Mago y su suegra.

“Ya no se puede ir ni al mercado de compras”, confiesa la cantante al ver que los dos van directico al área de los dulces.

Mientras la artista los espera frustrada, madre e hijo debaten emocionados qué dulces comprarán.

Rey y su mamá terminan atiborrándose con una caja de postres rellenos de guayaba y la cara de La Diosa es todo un poema en medio del disgusto, como si estuviera ante dos niños pequeños.

El video de La Diosa en Instagram desencadenó muchas risas entre sus seguidores: “Candela ay Diosa me haces sonreír te quiero mucho”; “Ponlo a hacer ejercicios”; “Cariño respira y cuenta hasta 2,000 no te cabrees con Rey que él es un niño pequeño”; “Respira, relájate y respira”; “No te dejéis provocar”; “Tú cara lo dice todo”; “Cómo debes de sufrir”; “Tú bajando y él subiendo”; “Cuando los maridos tienen mamitis aún”; “A mí me da una gracias tu reacción quítate la chancla y mándasela al bebé”; “Mantén la calma, relax y sonríe”.

Desde que se sometió a una cirugía de manga gástrica, la artista presume orgullosa de su cambio físico y de lo rápido que ha logrado bajar de peso.

Preguntas frecuentes sobre la pérdida de peso de La Diosa y su relación con Rey El Mago