Niegan a Yomil Hidalgo la visa a Estados Unidos por tercera vez

Por tercera vez le negaron a Yomil Hidalgo la visa para viajar a Estados Unidos, una noticia que le arruina los planes al reguetonero de poder cantar para su público en ese país.

“Estuve tres meses en un proceso administrativo y por tercera vez me volvieron a negar la visa para USA”, escribió el cantante en su perfil en Instagram.

“No pasa nada, yo estoy adaptado a que la vida me ponga a prueba, si no funciona el plan A siempre tenemos un plan B, un plan C y un plan D”, aseguró en un video.

“Entonces esa persona que dice ‘acaba de venir que tú tienes miedo’, no, si yo estoy loco por entrarle allí hace rato, para ver si lo resolvemos personalmente, pero no lo hagas por atrás, no eches churre como tú lo haces con todos esos amiguitos congresistas, con toda esa gente, asere cuál es el miedo, si al final yo lo que quiero es entrar allí. Tú no dices que tú tienes una demanda contra mí, déjame entrar para ver si resolvemos la situación esa y a ver si me pagas tú o te pago yo”, agregó Yomil responsabilizando a Alexander Otaola por esta situación.

Entre el reguetonero y el presentador existe una gran polémica desde 2018 cuando Yomil abofeteó a Otaola en una tienda en Miami y este último ha dado a entender que tiene una demanda contra el cantante.

En abril pasado Yomil dijo que estaba preparando una gira por Estados Unidos, pero la negativa de visa pospone estos planes.

