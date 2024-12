¿Se arrepintió? L Kimii borra el post en Instagram cantando "Stop", el tema que sus fans creen que dedicó a Juliette Valle

Después de desatar la locura en Instagram cantando “Stop”, un tema que sus fans creen va dirigido a su expareja Juliette Valle, al parecer L Kimii se arrepintió de lanzar ciertas indirectas y borró el post de su perfil.

El reguetonero cubano publicó el lunes un video con esta canción de fondo que a las claras es un mensaje para las ex, pero lo que más llamó la atención fueron los mensajes con los que acompañó la publicación.

“El año se está acabando y yo solo quiero dedicarle esta”, se podía leer junto al video que no tardó en eliminar.

Incluso en sus stories había puesto, “tu mirada no decía lo mismo cuando me viste acaba de decirle a la gente y no tengas compromiso con nadie”, para sus seguidores dos indirectas que bien podrían ir dirigidas a la modelo cubana.

Aunque haya eliminado el post de Instagram, la canción es una de las que más ha gustado dentro de su nuevo álbum con El Yordi Pa Los Sitios.

A diferencia de “Valet Parking” donde sí menciona el nombre de Juliette, en este tema las conjeturas solo se sustentan en la letra que dice así: “Yo sé que tú me gustas pila / Que tienes tremendo cuerpazo / Es que ya tú no me aniquilas / Así que suéltame que me atraso / Tú tienes que ponerte un stop / Lo de nosotros ya se acabó / Ya yo no quiero ni por el dos / Me quedo con lo que se vivió / Eso no quiere decir que tú pa' siempre me vas a partir / Me tengo que reír contigo no se vuelve a repetir”.

¿Estará dedicada a Juliette Valle esta canción o se trata de una mera coincidencia?

