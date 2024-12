"Contigo no se vuelve a repetir": Canta L Kimii y en las redes se preguntan si es para su ex Juliette Valle

Las redes sociales siguen candentes tras la separación de Juliette valle y La Flaca Verónica y los rumores de una reconciliación entre la modelo y su ex L Kimii.

Sin embargo, el reguetonero cubano se encargó de ponerle la tapa al pomo cantando en Instagram uno de los temas incluidos en su nuevo álbum con El Yordi, Pa Los Sitios.

La canción lleva por título “Stop” y es un claro mensaje para las ex, por eso muchos se preguntan si está dedicada a Juliette Valle.

“El año se está acabando y yo solo quiero dedicarle esta”, escribió el cantante junto al video con un emoji sonriendo, avivando aún más los rumores en Instagram y las preguntas de si es una canción para la modelo.

"Yo sé que tú me gustas pila / Que tienes tremendo cuerpazo / Es que ya tú no me aniquilas / Así que suéltame que me atraso / Tú tienes que ponerte un stop / Lo de nosotros ya se acabó / Ya yo no quiero ni por el dos / Me quedo con lo que se vivió / Eso no quiere decir que tú pa' siempre me vas a partir / Me tengo que reír contigo no se vuelve a repetir", dice la canción, y cualquier similitud con la realidad habrá que pensar que es pura coincidencia.

Como si no fuera suficiente con la letra, en una de sus stories el cantante agregó con el mismo video: “Tu mirada no decía lo mismo cuando me viste acaba de decirle a la gente y no tengas compromiso con nadie”.

Captura Instagram / L Kimii

No sería la primera vez que L Kimii hace alusión a Juliette en uno de sus temas, vale recordar otro de sus exitazos "Valet Parkin".

Rumores a un lado, lo cierto es que este supuesto “triángulo amoroso” sigue atrayendo la atención de muchos internautas y los tres siguen en el punto de mira de las redes sociales, algo bueno para los contenidos que generan Juliette y La Flaca y para la música de L Kimii.

