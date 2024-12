Cubanos reaccionan a la demanda contra La Diosa: "Eso pasa por llegar aquí y querer aparentar"

La Diosa Foto © Instagram / La Diosa

Vídeos relacionados:

La demanda por más de 100 mil dólares de la empresa Cántalo TV a La Diosa por incumplimiento de contrato, sorprendió a muchos internautas y en redes sociales los comentarios no se han hecho esperar.

Cientos de cubanos han opinado sobre el tema y aunque algunos respaldan a La Diosa y esperan que todo se soluciones pronto, otra parte ha desatado infinidad de críticas hacia la artista.

Lo más leído hoy:

“Ya me extrañaba que alguien en dos años trabajando pudiera pagar un casón de más de medio millón en efectivo”; “Eso pasa por llegar aquí y querer aparentar una vida que no puedes sostener, un Cadillac, una casa en menos de dos años la papaya no da para tanto. Además, qué necesidad de comprarse un carro, si lo puedes financiar o incluso lesear y tener carro nuevo siempre”; “Sopa de su misma cazuela ella va a saber el sabor de la libertad aquí tu das y te dan”; “Ya tú sabes se empezó a caer el idilio de las mentiras y los globos”, escribieron algunos en la publicación del influencer Cuba Urbano Noticias al mostrar la demanda de la compañía.

Aunque La Diosa no ha ofrecido detalles al respecto, su pareja Rey El Mago en los comentarios a una de las publicaciones de CiberCuba en su perfil oficial en Facebook escribió: “Que manera de desinformar por Dios”. Varios internautas le pidieron que aclarara lo sucedido, pero no hubo respuesta de su parte.

Captura Facebook / CiberCuba Noticias

“Moraleja... Hasta a los dioses y diosas la grúa le puede cargar el carro si no paga la letra, así de simple, espero resuelva esa situación”; “Está apretada la jugada de La Diosa. Nadie tiene derecho de juzgarla. Ella sabía lo que hacía ahora que asuma las consecuencias y espero salga bien de esto”; “El precio de la infladera y la especulación así de fácil hasta que no lo pagues no es tuyo en el mundo entero”; “Por eso en este país hay que tener asesoría primeramente antes de dar pasos gigantes, ahorita veremos qué pasa con la casa creo que ella cometió errores al llegar a este país, no se debe juzgar a las personas por sus errores a cualquiera le sucede, lamentablemente este país te llena los ojos hay que tener extremo cuidado”, opinaron otros usuarios.

Según la demanda que se ha divulgado en redes, Cántalo TV le exige a La Diosa el pago del 20% de las ganancias netas que ha obtenido desde que firmaron contrato en 2023, además de 31 mil dólares que debe del préstamo que utilizó para la compra de su Cadillac.

Preguntas frecuentes sobre la demanda a La Diosa y sus implicaciones