¿Vale la pena emigrar a Estados Unidos? La respuesta viral de un latino en TikTok

“Si no tienes quién te reciba, quién te ayude o quién te dé una mano, no es viable venir. Es mi opinión. No digo que lo que yo diga sea la verdad absoluta, pero así lo veo”, reflexionó Andrés, conocido en TikTok como @andresal3, en respuesta a un seguidor que le preguntó si aún vale la pena emigrar a Estados Unidos. Con dos años viviendo en el país, este joven ha aprendido a mirar los retos desde otra perspectiva, marcando claramente lo que considera clave para dar este paso.

En su video, que ya acumula miles de visualizaciones, Andrés también señaló: “Si no tienes un arte, algo que puedas usar para defenderte como barbero, mecánico o lo que sea, tampoco creo que sea viable”. Además, recalcó que, en su experiencia, el trabajo en Estados Unidos no es tan abundante como muchos creen: “Aquí está escaso, bastante complicado. No digo que sea imposible, pero todo depende de la suerte y del proceso de cada quien”.

Andrés, quien llegó con una deuda de $10,000 que logró pagar en su primer año en el país, resaltó que emigrar a Estados Unidos sin preparación puede ser un error. Sin embargo, dejó claro que cada historia es distinta: “La suerte de cada uno es diferente. Es importante analizar bien tu situación antes de tomar una decisión”.

El video, cargado de honestidad, ha provocado cientos de reacciones en las redes sociales. Usuarios que ya han vivido la experiencia de emigrar compartieron puntos de vista diversos, reflejando tanto el desencanto como la esperanza. Comentarios como “El sueño americano ya no existe, todo es pagar y pagar” y “Si vienes con metas claras y no a gastar en tonterías como el último iPhone, vale la pena” destacan entre los más repetidos. Otros señalaron que el panorama laboral es desalentador: “Yo llevo 30 años aquí, y ahora está carísimo todo. Tengo dos trabajos para mantenerme a flote” y “No se engañen, si no saben inglés, no tienen oficio o no traen papeles, mejor ni vengan”.

Por otro lado, algunos usuarios defendieron que emigrar aún es una opción válida, siempre y cuando se haga con un enfoque claro: “Mi papá llegó sin que nadie lo recibiera y salió adelante. Esto es para guerreros, no para débiles”, comentó un usuario. Otro agregó: “El sueño americano sigue vivo, pero hay que esforzarse como nunca antes”. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la vida en Estados Unidos ha cambiado radicalmente: “Esto cambió. Años atrás podías tener hasta tres trabajos. Hoy ya no es así” y “Muchos estamos aquí porque no tenemos otra opción, pero sí, se vive mejor que en nuestros países”.

El mensaje de Andrés concluyó con un llamado a reflexionar y a no tomar la decisión a la ligera: “Esto no quiere decir que lo que yo diga sea verídico, eso está en la decisión suya. Yo solamente le doy lo que yo pienso. Déjeme saber usted qué piensa”.

