Cubanos opinan sobre eliminación de subsidios en la libreta de abastecimiento: "Ya no aguantamos más"

El reciente anuncio del gobierno cubano sobre la eliminación gradual de los subsidios a la canasta básica, distribuida a través de la libreta de abastecimiento, ha desatado una ola de críticas y preocupación entre los ciudadanos, quienes denuncian que la medida agravará la ya difícil situación económica de la población.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que la decisión busca “corregir distorsiones económicas y redirigir los subsidios hacia las personas en situación de vulnerabilidad”.

Sin embargo, admitió que los resultados del plan económico no han cumplido con las expectativas y que esta medida impactará significativamente en el presupuesto familiar.

En los comentarios a la nota informativa que hizo CiberCuba sobre el anuncio del funcionario los cubanos no tardaron en expresar sus opiniones, muchas de ellas cargadas de frustración y cansancio: "Ya no aguantamos más", sentenció una lectora.

El internauta identificado en Facebook como Andrés Manuel Díaz señaló: “Hay una gran parte de la población muy vulnerable. Hoy no nos estamos alimentando como es debido porque nuestros salarios están muy por debajo de los altos precios del sector privado”.

Por su parte, Sandro Armas Mederos advirtió sobre el impacto en los pensionados y personas de bajos ingresos: “Se morirán de hambre los viejitos que viven con la ilusión de que algo venga a la bodega”.

Yaima Castillo y Yaimirys Cruz coincidieron en que la libreta ya no cumple su propósito. “Que la quiten ya completa, si total no dan nada”, expresó Castillo. Cruz añadió: “Ya pasó el tiempo de vivir esperando lo que trajeran por la libreta. El que no arañe por lo particular no vive”.

En contraste, Miriela Gutiérrez y Marta Rafaela Pérez Padrón dirigieron sus críticas hacia la gestión gubernamental, cuestionando incluso la permanencia de altos funcionarios en sus cargos. “Y me imagino que quiten también a la ministra”, comentó Gutiérrez.

El precio de los alimentos en Cuba es tan alto que productos básicos como arroz, azúcar y pan podrían quedar fuera del alcance de muchas familias. A pesar de las promesas del gobierno de redirigir los subsidios hacia las personas más vulnerables, no se han dado detalles claros sobre cómo se implementará esta estrategia, dejando a la mayoría de los cubanos en una situación de incertidumbre.

Este anuncio se produce en medio de una crisis económica marcada por la inflación sostenida, escasez de bienes esenciales y un creciente descontento popular, que amenaza con agravar aún más las condiciones de vida en el país.

