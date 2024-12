Cubano comparte en Tiktok la guía infalible para tratar con una cubana enojada

Si alguna vez has querido saber cómo manejar a una cubana cuando está molesta, no te preocupes, que @motivasion881 tiene la guía definitiva. Con su carisma y ese acento que solo un buen cubano puede lucir, este creador se ha tirado un video dando los cinco consejos básicos que todo valiente debe seguir si quiere sobrevivir al "moño virao" de una cubana.

En su video, explica con lujo de detalles lo que NO debes hacer: “¡No le hables, no la mires, no la ignores y, sobre todo, piérdete!”, dice entre risas, mientras dramatiza las posibles reacciones explosivas. Desde el peligro de "meterse en la cocina con los cuchillos y las ollas cerca" hasta el consejo más drástico: desaparecer del “gao” cuando sube la temperatura, su video mezcla humor y un poquito de realidad.

Pero lo que ha hecho este video viral son las reacciones de quienes, con humor o resignación, confirman sus palabras. "Mi marido italiano me dice que estoy loca", confesó una usuaria, mientras otra bromeó: "Yo subí tres calles y me tiré en el pasillo para poner orden". Otra comentó: "Si te vas, es malo, pero si te quedas, es peor. Mejor que nos compren el jean #14".

La mayoría coincide en que las cubanas son una especie aparte. “Solo un cubano puede entendernos”, dicen con orgullo, mientras otras no dejan de reír y aseguran: “Nos ponen en fase al 100, pero les encantamos”. Aunque, claro, no faltó quien dijera: “Yo soy cubana, y no soy así, a mí me gusta dialogar”.

En fin, si estás pensando en enamorarte de una cubana, mejor toma nota de estos consejos y prepárate para lo que venga. Eso sí, recuerda lo que todos dicen: las cubanas serán un desafío, pero ¡nadie se resiste a su sazón y su alegría!