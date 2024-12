Nuera de Donald Trump se retira de la consideración para ser senadora de Florida

Vídeos relacionados:

La nuera de Donald Trump, Lara Trump, anunció que se retira de la consideración para ser senadora de Florida en sustitución de Marco Rubio, quien ha sido nominado para el cargo de Secretario de Estado.

"Después de una increíble cantidad de reflexión, contemplación y aliento de tantas personas, he decidido retirar mi nombre de la consideración para el Senado de Estados Unidos", expresó en su cuenta de X.

"No podría haberme sentido más honrado de haber sido copresidente del Comité Nacional Republicano (RNC) durante la elección más importante de nuestra vida y me siento verdaderamente honrado por el increíble apoyo que me ha demostrado la gente de nuestro país y aquí, en el gran estado de Florida", añadió.

Lara Trump, esposa de Eric Trump, renuncia así a la posibilidad de reemplazar a Rubio si finalmente es confirmado.

"Tengo un gran anuncio que me entusiasma compartir en enero, así que permanezcan atentos", dijo.

"Sigo sintiendo una pasión increíble por el servicio público y espero volver a servir a nuestro país en algún momento en el futuro. Mientras tanto, le deseo al gobernador DeSantis la mejor de las suertes con este nombramiento", concluyó.

Ron DeSantis es quien debe elegir quien reemplazará a al congresista cubanoamericano en su actual puesto. El elegido estará en el cargo durante dos años, hasta las próximas elecciones programadas para 2026.

Esta semana, Donald Trump le comunicó su interés en que su nuera fuera la seleccionada. Fuentes cercanas confirmaron a The Washington Post que el gobernador estaba considerando la opinión del presidente electo. No obstante, también se especulaba con que podría inclinarse por designar a alguien con experiencia en la administración pública de Florida.

A principios de noviembre, Lara renunció a la vicepresidencia del Comité Nacional Republicano.

En sus redes, señaló que cumplió con los tres objetivos principales que se trazó al asumir el cargo en marzo: batir récords de recaudación, consolidar un "ejército" de observadores electorales y promover la votación anticipada de millones de personas.

"El trabajo que vine a hacer ha sido completado y tengo la intención de retirarme formalmente del RNC en nuestra próxima reunión", declaró.

En su mensaje final, expresó gratitud hacia Donald Trump y al presidente del RNC, Michael Whatley, por el apoyo brindado durante su gestión.

"Si me eligen para desempeñar otro cargo, sería un verdadero honor para mí", había dicho Lara Trump el mes pasado en una entrevista con la cadena Fox News.

