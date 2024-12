Una cubana visitó el restaurante Lo D' Alex, propiedad del cantante Alexander Delgado de Gente de Zona, y compartió su experiencia en TikTok, donde respondió a los comentarios sobre los precios del local. La usuaria @vanebluevines, sorprendida por una crítica en particular sobre los precios, compartió los detalles de su cuenta y dio su opinión sobre el establecimiento.

"Para responder a los comentarios, en especial este, que fue el que más me sorprendió, ahí les van los precios del restaurante de Alexander Delgado, Lo D' Alex", comenzó explicando en su video.

La cubana detalló los costos de los platillos y bebidas: "Los cócteles cuestan 18 dólares cada uno. Los entrantes van desde 9 hasta 19 dólares, y los platos fuertes están entre 21 y 38 dólares". Además, informó que ella y su pareja ordenaron cuatro cócteles, garbanzos fritos, tuna tartare, solomillo de cerdo, jarrete de cordero y un arroz con leche. La cuenta final ascendió a 180 dólares, impuestos incluidos, pero sin contar la propina.

"Teniendo en cuenta mi experiencia en los restaurantes de Miami, no lo considero un restaurante caro. El lugar está precioso, la comida está excelente y el show espectacular. Aquí les dejo el menú para que lo chequeen", comentó antes de compartir la carta, para que los interesados juzguen.

El video desató una ola de reacciones en TikTok, donde muchos usuarios defendieron los precios y la experiencia en el restaurante. Algunos de los comentarios más destacados fueron:

"No es barato, pero no es caro que asusta para ser Miami y el restaurante de un cantante. El de Nicky Jam es más caro y la comida es basura"; "No está caro para nada, aquí en Chili's el otro día sin tragos, cuatro personas comimos y fueron como $170"; "Que no venga a New York si ve ese restaurante caro", comentaron algunos.

Otros aplaudieron el ambiente y la calidad del servicio: "Por lo que escucho, no está caro, para tener hasta un show y el glamour, lo veo muy bien. A veces vamos a otros lugares que ni le llegan y pagamos más caro. Felicidades, Alex, eres nuestro orgullo".

La opinión generalizada fue que los precios de Lo D' Alex son razonables para el tipo de experiencia que ofrece. "El que piense que está caro es porque no sale nunca", afirmó otro usuario.

En un mercado como Miami, donde los precios de restaurantes pueden ser elevados, la propuesta de Alexander Delgado parece haber encontrado un equilibrio entre calidad, entretenimiento y accesibilidad.

Desde luego, esta cubana recomienda visitar el restaurante del fundador de Gente de Zona.

