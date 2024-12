Latino en EE.UU. invita a valorar el presente: "La Navidad no tiene que ser un recordatorio de lo que dejaste atrás"

“El problema fue quedarte atrapado en el pasado, mirando hacia atrás todo el tiempo. Agradece por lo que tienes y sueña por lo que viene”, reflexiona un inmigrante en un mensaje que resuena con miles de personas que enfrentan la nostalgia durante las fiestas navideñas.

El creador de contenido Oliver Castro (@unnicaeneeu) compartió un video en el que aborda cómo la Navidad puede ser difícil para quienes están lejos de su país, pero también una oportunidad para encontrar paz y disfrutar del presente. “La Navidad no tiene que ser un recordatorio de lo que dejaste atrás”, afirmó, reconociendo que es fácil “quedarte atrapado en el antes y pensar en cómo era la vida en tu país”.

Oliver enfatizó que la nostalgia no debe convertirse en un obstáculo para avanzar: “La nostalgia no está mal, es un sentimiento que conecta con lo que tú eras, pero hay algo que casi nadie habla: no puedes construir un futuro viviendo solo de recuerdos”.

En su reflexión, también dejó una pregunta directa que invita a actuar: “¿Cuánto tiempo vas a pasar sosteniendo lo que ya no está?”. Para él, la clave está en valorar el presente: “No importa dónde estés, tu tierra siempre estará en ti, pero si no vives tu presente, ni aquí ni allá estarás realmente en ningún lugar”.

El video generó reacciones de apoyo entre sus seguidores. Uno de ellos escribió: “Es difícil estar lejos de la familia, pero tus palabras ayudan a encontrar fuerzas para seguir”. Otro comentó: “Palabras que necesitaba escuchar, gracias hermano”. Aunque algunos reconocieron lo complejo de dejar atrás el pasado, muchos agradecieron la sinceridad del mensaje.

Oliver cerró su mensaje recordando la importancia de avanzar: “No emigramos para convertirnos en fantasmas del pasado, emigramos para construir algo nuevo. Tú eres el que toma el control de tu propio sueño y no dejes que la vida pase frente a tus ojos sin animarte a disfrutar el presente. Feliz Navidad, mis hermanos inmigrantes”.