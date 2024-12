Anciana cubana de Trinidad sigue desaparecida tras 20 días de búsqueda

Vídeos relacionados:

La anciana cubana Felicia Gómez Díaz, de Trinidad, cumple este miércoles 20 días desaparecida y su familia no deja de buscarla.

Felicia, 67 años, es una esposa, madre y abuela que el pasado 5 de diciembre salió a las 8:00 am a buscar sus vacas; desde entonces nadie ha vuelto a saber de ella. Vive desde hace 40 años en una pequeña finca familiar en el poblado de La Ermita, en la carretera que va de Trinidad a Sancti Spíritus.

Al momento de su desaparición vestía abrigo verde, licra, botas de goma y gorra azul del equipo de béisbol espirituano. Una hora después de haber salido, su esposo la echó de menos y empezó a buscarla. Enseguida se sumaron otros parientes y los vecinos de la zona.

La señora, madre de dos hijas, (Yaneisy y Yudisleisy Gómez Gómez) es diabética, pero esa mañana desayunó. Se descarta que haya sido víctima de un robo porque las vacas volvieron solas. "Las vacas siempre van para donde mismo y vuelven solas", aclaró un familiar a CiberCuba.

Su nieta, Jéssica Cabrera Gómez, ha reiterado su pedido de ayuda en redes sociales:

"Mi abuelita continúa desaparecida. Hoy, 20 de diciembre, hacen 15 días, dos semanas. Desde el 5 de diciembre desapareció sin dejar rastro. Por favor, compartan y cualquier información escribir a mi Messenger, por favor", suplicó en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Jéssica Cabrera Gómez

El entorno ha desmentido los bulos que han circulado sobre este caso y niegan que Felicia haya sido degollada ni hallada muerta al lado de una vaca. "No ha aparecido y no se sabe nada de nada. No hay ni una sola pista sobre este caso", declaró a esta redacción una fuente cercana.

La familia denunció que la Policía no empezó a buscarla inmediatamente. "Fue un hombre en la noche para que firmaran la denuncia y dijo que hasta pasadas 24 horas no podían hacer nada", relataron.

Al día siguiente, se apareció por la finca un oficial con un perro y dijo que como habían pasado 24 horas ya no había pistas y por eso el perro no había detectado nada. Horas después, mientras el vecindario buscaba a la mujer chapeando y trillando sitios con hierbas altas, los policías fueron vistos sentados bajo una mata de mangos "esperando no se sabe qué".

Finalmente, tras la visibilidad del caso en Internet, llegaron al pueblo agentes de rango superior que le dieron atención, "pero lo han hecho cuatro días después de la desaparición".

"Desde el primer día todo el pueblo de La Ermita y de los campos cercanos en los que la familia tiene amistades se unieron a la búsqueda intensa hasta hoy. Algunas personas han tenido que ir a sus trabajos, pero en La Ermita queda gran parte de su familia y siempre van muchas amistades de su hija a visitarlos. Nadie ha salido de ahí desde el primer día y siempre ha habido amigos y familiares buscando incansablemente", recalcan allegados a la familia.

Todo el que tenga alguna información puede contactar con el 59996249.

El grupo feminista independiente Alas Tensas reiteró la urgencia de establecer protocolos efectivos para abordar los casos de desapariciones en Cuba.

Captura de Facebook / Alas Tensas

"La seguridad y la vida de las mujeres no deben depender únicamente de la acción comunitaria, sino de un sistema que priorice su búsqueda y garantice respuestas inmediatas", recalcó en su muro de Facebook.

Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Felicia Gómez Díaz en Cuba