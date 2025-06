¡Adiós al rojo! Milenita cambia de maquillaje y responde a las críticas de un seguidor: "Dice él que tengo que parar"

La creadora de contenido cubana Milenita ha vuelto a hacer de las suyas en TikTok y esta vez con un look totalmente renovado y una respuesta musical a quienes la critican por ser ella misma.

Vestida con un estilo gótico que incluye sombra púrpura intensa, cejas ultra arqueadas, labios negro azabache y un tatuaje (postizo o real, nunca se sabe con ella) que dice “Chucky” junto a un corazón rojo, Milenita decidió darle la espalda a los tonos rojizos en su maquillaje... ¡y también a los comentarios malintencionados!

Todo comenzó cuando un seguidor en esa red social le dejó el siguiente comentario: “Ya es hora que pares no dejas que la gente te humille porque sola lo haces”.

Pero lejos de molestarse, Milenita lo tomó con humor y valentía. Se grabó desde el carro, desafinando y sin miedo al éxito, interpretando a todo pulmón el tema “Creo en mí” de Natalia Jiménez.

“Mi genteee, mira qué casualidad: hoy me levanté sin frenos. Todos somos grandes, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. ¡Lo mejor está por llegar!”, escribió con orgullo en la publicación.

¿Mensaje recibido? Más claro imposible. Milenita confirma una vez más que no piensa parar, menos si es para complacer a quienes no entienden su autenticidad.

Entre carcajadas, sombra intensa y una actitud de hierro, la cubana demuestra que la mejor forma de responder a las críticas… ¡es riendo y siendo uno mismo!

