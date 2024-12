La Habana: conmovedor pedido de ayuda para madre con su hijo en brazos frente a tienda en MLC

Cubanos en redes sociales reaccionaron indignados al video de una madre con un bebé en brazos que acostumbra a pasar el día frente a una tienda MLC en La Habana.

Una denuncia compartida esta semana por la página de Facebook "Crímenes en Cuba" y que ha sido replicada por otros usuarios, relata el caso de la mujer, quien ha sido vista con su pequeño en la cuadra de 1ra y 70, en el municipio Playa.

Al parecer, se pasa todo el día sentada en el suelo, a veces hasta debajo de la lluvia.

"Visiblemente no se encuentra bien, tal vez tenga algún problema psicológico o no tiene dónde vivir", comentó la activista Irma Broek, autora del post original.

Irma señaló que el niño podría enfermarse por tanto tiempo a la intemperie, y criticó que estando en un lugar tan transitando, ni un trabajador social, ni un funcionario del gobierno o simplemente un buen samaritano la hayan ayudado.

Cientos de personas comentaron en la publicación. Unos se brindaron a ayudar a la mamá, otros cuestionaron que se haya difundido su imagen en Internet sin su autorización y muchos criticaron al gobierno por su falta de acciones para dar solución a este tipo de casos que proliferan en el país.

"Le puedo donar alguna ropita de frío, de mi niño de 2 años, unos zapatitos, culeros, una colchita para que lo tape y hasta un biberón nuevo tengo por ahí que le puedo dar. Si alguien la contacta que me escriba y le hago llegar esas cosas", dijo una usuaria.

"Pero pongan una denuncia contra, llamen al 106, alguien que esté en el lugar en ese momento y realmente la vea y se compruebe que es verdad, que llame a la Policía. No con el objetivo de reprimir, sino para que se tomen medidas, esa es la apertura al tratamiento de ella y del menor", afirmó otra.

"Dónde está el desgobierno? Como estado de derecho es quien debe responsabilizarse por sus ciudadanos y así dijo el manipulador Castro: 'Nadie quedará desamparado'. No son los youtubers ni los influencers. Si ellos ayudan, bienvenido sea, pero no delegar responsabilidad a quien no le pertenece", señaló una residente en Miami.

"A ella no la he visto nunca, imposible olvidar esa escena, pero ese lugar lo visito mucho porque trabajo cerca y créanme, la cantidad de madres prestadas para que los niños vayan a pedir dinero es asquerosa. Pero eso lo mismo te lo encuentras en 1ra y 70, que en La Habana y más donde queda algo de turistas. Mendigar se volvió un oficio...", cuestionó una habanera.

Con este planteamiento coincidieron varios usuarios en el perfil de Facebook "La Tijera", que compartió el video de la joven madre.

