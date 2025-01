¿Es este el peor consejo para un latino en EE.UU.?: Video viral abre el debate

Trabajar dos o tres empleos en Estados Unidos no te hará rico, solo te mantendrá pobre y bruto”. Esta es la advertencia que lanzó una creadora de contenido al referirse a uno de los errores más comunes de los inmigrantes latinos que llegan al país. Según su perspectiva, este consejo tan habitual podría condenar a muchos a una rutina agotadora que no les deja espacio para progresar ni aprender inglés, una herramienta clave para encontrar mejores oportunidades laborales.

KatherineUGC (@katherineugc), quien compartió el video en TikTok, explicó que trabajar largas jornadas y sumar múltiples empleos deja a los recién llegados sin tiempo para crecer personal y profesionalmente. “Si llegó a un país donde todo el mundo habla inglés, lo mínimo que usted tendría que hacer es aprender inglés”, aseguró, enfatizando que este sacrificio extremo solo perpetúa una vida de precariedad. El clip, que ya acumula más de 84 mil likes, cerró con un consejo claro: “Trabaje en uno o dos empleos al principio para estabilizarse, pero luego invierta en su conocimiento”.

El mensaje generó un intenso debate entre los usuarios de TikTok, quienes compartieron experiencias personales y opiniones divididas. Algunos respaldaron la postura de Katherine, mientras que otros consideraron que sus palabras no se ajustan a la realidad de muchos migrantes. Un usuario comentó: “Se tenía que decir y se dijo”; otro añadió: “Tu boca está llena de razón”. Sin embargo, no faltaron quienes lo vieron diferente: “Yo tengo dos trabajos, y en mi tiempo libre estoy aprendiendo inglés. No estoy de acuerdo”, comentó alguien.

Entre los apoyos, una usuaria señaló: “Me juzgaban por no tener más de un trabajo. Ahora, seis años después, ya tengo inglés intermedio, papeles, un mejor empleo y estabilidad financiera”. Otro compartió: “Entendí el punto de la chica. Aprendiendo inglés empiezas a encontrar otro tipo de oportunidades laborales que no imaginamos”. Aun así, algunos matizaron: “Si piensas que aprendiendo inglés vas a salir de pobre, estás equivocada. Hay muchos que hablan inglés y tienen tres trabajos”, escribió un usuario.

Por otro lado, hubo quienes criticaron el enfoque: “Depende de dónde viva y a qué vino. La gente tiene 2 o 3 trabajos porque no le dan muchas horas en uno solo”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “Con dos trabajos pagué 7 mil en impuestos el año pasado; pobre no estoy”. También hubo quienes cuestionaron la necesidad del idioma: “Yo aprendí inglés en el trabajo. No tienes que dejar de trabajar para aprender”, aseguró alguien.

A pesar de las posturas encontradas, el video puso sobre la mesa un tema que afecta a muchos inmigrantes: cómo balancear trabajo y aprendizaje en un país que ofrece oportunidades, pero también exige sacrificios. Katherine concluyó con un llamado a reflexionar: trabajar menos y estudiar más puede abrir puertas que, de otra manera, parecerían inalcanzables.

