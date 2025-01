Cubano en EE.UU. se desahoga sobre filtros en redes: "Esa madre mía tiene como 60 años y parecía de 20"

Un cubano en EE.UU. dejó a todos llorando de la risa en TikTok al contar cómo una foto lo confundió por completo. Según su relato, pensó que estaba viendo a una joven de 20 años, pero al entrar al perfil descubrió algo inesperado: ¡era su propia madre con un filtro!

Con su estilo único, "El Pedry" (@papycharanga) dijo provocando carcajadas: “Mujeres, ustedes tienen que parar ya. Ahora mismo miré una foto de una muchacha, linda, como de 20 años. Cuando entro al perfil digo yo: ‘Caballero, pero tiene los mismos apellidos que yo’. ¡Señores, era mi mamá con un filtro! Esa mujer tiene como 60 años ya, pero parecía de 20. Con los filtros... así hay una pila, ¡tienen que parar ya!”.

El video, publicado con el hashtag #papycharanga, no tardó en explotar en TikTok, acumulando likes y divertidos comentarios al hilarante vídeo. Las reacciones no se hicieron esperar: “Qué manera de reírme, pero así mismo es”; “Ya uno entra a Facebook y ni conoce a su familia”; “¡Te buscaste tremendo lío con tu mamá!”.

Mientras unos se morían de risa, otros no dejaron pasar la oportunidad para advertirle que su madre no se lo perdonaría: “Hoy te coge la chancleta”; “Dios, deja que tu mamá te agarre, corre ahora mismo”. Por supuesto, no faltaron los que reflexionaron en tono serio sobre el abuso de filtros: “Por eso yo no uso filtros”; “Yo tengo 59 y muy feliz de lucir bella sin filtro”.

Con su vídeo PapyCharanga demuestra que el humor cubano no tiene rival y que puede convertir cualquier momento en risas garantizadas.