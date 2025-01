"¡Búscate un hobby y deja de tragar!": El regaño viral de una cubana en EE.UU. que está encendiendo TikTok

“Mírate la barriga. La tienes llena de grasa. Toma vergüenza, levántate ahora mismo y ve al espejo. ¿Qué te pasa?”. Así, sin filtros, una cubana radicada en Estados Unidos lanzó un regaño viral en TikTok que no ha dejado indiferente a nadie. En un tono firme y directo, esta joven quiso recordarles a sus seguidores que las excusas no ayudan cuando se trata de mejorar la salud y adoptar hábitos más saludables.

La autora del mensaje es Randely Valdés, conocida en TikTok como @randely29, quien no dudó en abordar los efectos del exceso de comida con contundencia. En el video, que ya acumula más de 25 mil likes y cientos de comentarios, la creadora fue clara al decir: “Si tú te sientes mal con tu cuerpo, no puedes estar en la comelancia esa. Mi hijita, por eso te ves así. Párate de frente y mira para abajo. Si tu barriga no deja que tú veas la punta de tus pies, tú hoy no puedes comer de más. Toma vergüenza”.

Su mensaje también incluyó un llamado a cambiar la mentalidad de recompensa basada en comida: “Tú no eres un perro para que te den un regalito cada vez que haces algún ejercicio. Lo que te hacen falta en tu vida son hobbies. Búscate cosas que hacer, en vez de estar comiendo todo el tiempo, mijita, delante del televisor”. Entre las alternativas que sugirió están caminar, leer, pintar o incluso aprender a maquillarse.

Las reacciones no se hicieron esperar, y aunque muchos la apoyaron, otros cuestionaron su tono. “Me sentí ofendida pero alentada, jaja, la amo”, confesó una usuaria, mientras otra añadió: “Cada que quiero comer, me llegan estos videos y me hacen reflexionar”. Para algunos, fue justo la motivación que necesitaban: “Estaba acostada y me puse a saltar la cuerda”; “Vi esto mientras me comía un pan, pero ya lo solté” o “Literalmente cambié mis hábitos para que Randely no me regañara”.

Sin embargo, no faltaron los comentarios críticos, que también aportaron otra perspectiva. “Linda, pero hay gente que sufre de ansiedad al comer. No todo es tan fácil como lo pintas”, señaló una seguidora. Otra persona bromeó sobre su tono, diciendo: “Hoy me siento como Matilda cuando su papá le gritó, pero me encanta”. Algunos hasta pidieron que este tipo de videos sean parte de su día a día: “Te necesito frente a mi nevera todos los días, ¿cómo hago?”.

Randely no es nueva en este tipo de polémicas. En videos anteriores, criticó las porciones de comida “extra large” en Estados Unidos y compartió consejos para quienes buscan mejorar su estilo de vida, como evitar compartir metas con personas que podrían sabotearlas. Aunque su estilo puede parecer agresivo, su mensaje sigue generando miles de reacciones, desde risas hasta reflexiones profundas.

“¿Tienes hobbies o sigues en la comelancia?” Es la pregunta que parece resumir la filosofía de Randely Valdés, quien, con su estilo único, deja claro que no hay excusas para descuidar la salud.