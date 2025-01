Cubana reflexiona sobre "el privilegio que tuvieron por muchísimo tiempo" los cubanos en EE.UU. y su video se vuelve viral

Bia Fundora, una cubana residente en Estados Unidos, desató la polémica en TikTok tras publicar un video donde cuestiona el privilegio migratorio que los cubanos han tenido en comparación con otros inmigrantes. Su video, que ya acumula más de 19 mil likes y cientos de comentarios, puso el dedo en la llaga al hablar del regreso de algunos cubanos a la isla después de solicitar asilo político.

“Yo me he dado cuenta de que los cubanos aquí no han entendido el privilegio que tuvieron por muchísimo tiempo”, comienza diciendo Bia en el video compartido en su perfil @biafundora. La creadora explicó que muchos de sus compatriotas, tras obtener estatus migratorio bajo asilo político, viajan a Cuba, algo que, según ella, va en contra del principio de refugio político. “¿Ustedes no se dan cuenta que cuando muchas personas y muchos inmigrantes entran aquí a Estados Unidos por asilo político no pueden regresar a ese país?”, expresó tajante.

Además, señaló la relación entre el apoyo de los cubanos a Donald Trump y las políticas que podrían afectar su estatus. “Tú no eres especial, tú eres un inmigrante en este país, igual que los otros inmigrantes (…) Ahora si ustedes quieren viajar a Cuba no es recomendable hacerlo, es más, no lo hagan”, advirtió. Bia cerró con una contundente frase: “Fuck around and find out”.

El video provocó una avalancha de reacciones en los comentarios. Muchos usuarios respaldaron su postura, con mensajes como: “Los cubanos ni saben lo fácil que lo tienen aquí”; “Exactamente, asilo político no es legítimo si tienes la capacidad de regresar al país que te oprime”; o “Miami es la capital del fraude, ¡que lo sepan!”.

Otros, en cambio, criticaron la generalización: “No todos los cubanos somos iguales, muchos no apoyamos esa doble moral”; “¿Según tu lógica, si otros sufren, los cubanos también deben sufrir?”; y “¿Cuál es tu problema con los cubanos de Miami?”.

Algunos comentarios aprovecharon para resaltar las contradicciones que, según ellos, existen en la comunidad cubana: “Todo lo que tienen es gracias a los demócratas, pero igual votaron por Trump”; “Ellos se creen especiales y piensan que las reglas no aplican para ellos”; y “Se perdió el privilegio por culpa de los recién llegados que no entendieron cómo funcionaba el sistema”.

El debate está encendido, y el video de Bia Fundora sigue siendo tema de conversación en redes sociales. Su mensaje pone en evidencia las tensiones dentro de la comunidad cubana en EE.UU. respecto a las políticas migratorias y su impacto en el día a día de quienes intentan mantener vínculos con su país de origen.

