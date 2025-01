Fallece a los 84 años en Ciego de Ávila el locutor Alberto Pardo Companioni

Vídeos relacionados:

Alberto Octavio Pardo Companioni, destacado locutor y Premio Nacional de Radio 2020, falleció este lunes en su ciudad natal, Ciego de Ávila, a los 84 años.

Pardo tuvo una trayectoria excepcional en el medio, participando como delegado en numerosos Festivales de Radio, donde su obra fue galardonada en diversas ocasiones, informó la Dirección de Comunicación de la Radio Cubana en su perfil de Facebook.

Captura Facebook / Dirección de Comunicación de la Radio Cubana

Su carrera estuvo marcada por múltiples reconocimientos, entre ellos la Medalla Raúl Gómez García, los Sellos del Centenario, el Micrófono de la Radio, y la Distinción por la Cultura Nacional, además de los títulos de Artista de Mérito y Maestro de Radialistas, destacó el comunicado.

Su inconfundible voz quedó inmortalizada en la planta matriz de Radio Surco, en Ciego de Ávila, donde se convirtió en un símbolo para generaciones de profesionales y oyentes.

Cumpliendo su última voluntad, sus restos serán cremados.

La Dirección de la Radio Cubana extendió sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y colegas, destacando la inmensa pérdida para la cultura y la radio del país.

Youry Santana González evocó en Facebook el legado de Pardo: “Se nos fue un gran hombre, íntegro en su accionar, de voz grave y uno de los iconos de la locución avileña”.

Captura Facebook / Youry Santana González

“Companioni fue para los que lo conocimos no solo el locutor brillante, el compañero de trabajo, el esposo de Mery o el padre de Mercy y Joaquín. Pardo fue el hombre culto y sencillo que nunca perdió su humildad a pesar de lo inmenso que siempre fue, algo de lo que nunca presumió”, mencionó con pesar.

Además, expresó: “En lo personal, me tenía como un hijo más y así nos sentía a muchos. No había 16 de diciembre que no me llamara para felicitarme por mi cumpleaños. Se fue un maestro, un paradigma, un ejemplo a imitar. Descansa en paz, querido amigo”.

Este martes otro grande de la cultura cubana dijo adiós. El compositor Enrique Bonne Castillo, creador del ritmo pilón y autor de más de 200 composiciones que enriquecieron géneros como el bolero, el son y el cha-cha-chá, falleció en Santiago de Cuba a la edad de 98 años, dejando un legado imborrable en la música de la isla.

Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba, compartió la noticia en sus redes sociales, destacando obras emblemáticas como “A cualquiera se le muere un tío” y “Dame la mano y caminemos”.

Bonne también fue galardonado con el Premio Nacional de Música en 2016, el Premio de Televisión en 2018 y el título de “Hijo Ilustre de Santiago de Cuba”, subrayó la dirigente.

“Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias en nombre del pueblo de Santiago de Cuba”, recalcó.

